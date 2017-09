Un noi es clava claus al peu quan corria per un camí de ciclistes de Quart

Un noi de Girona que estava corrent per la zona entre el restaurant Can Mascort –a la pujada dels Àngels– i la fàbrica Bicentury de Quart va acabar ahir al matí amb ferides a la planta del peu després de clavar-se diversos claus que estaven escampats per terra. El veí de Girona, David Ball·llosera, entrenava per una zona on hi ha una baixada plena de bonys on s'hi ha creat un circuit de descens per a bicicletes tot terreny quan va sentir una punxada al peu.

Al principi podien semblar unes molèsties fruit de l'esforç però al cap d'una estona es va adonar que el dolor anava a més. Llavors és quan es va adonar que a sota del peu hi havia enganxats diversos claus que li havien perforat, fins i tot, les vambes de córrer.

Els claus se'ls va clavar en un punt on hi ha algunes rampes fetes amb fustes on els ciclistes aprofiten per fer un salt després de guanyar velocitat. El noi, va acabar arribant a casa com va poder i allà va poder comprovar com encara portava alguns dels claus enganxats. Algun clau havia traspassat la vamba i la plantilla i li havia fet sang.

Ball·llosera va explicar que sol entrar per aquesta zona i que, aquell dia, havia decidit fer una ruta però que la va haver de modificar perquè per un dels punts que havia previst hi havia un grup nombrós de caçadors. Va explicar que la ferida no era greu però que li feia molta ràbia que hi hagi gent que decideixi fer accions amb la voluntat de fer mal a ciclistes o a corredors per diversió o per algun altre motiu.