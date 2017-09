La penya Aoapix d´Olot consulta si cal treure el puro del gegant del porc i del xai

La penya Aoapix d'Olot ha programat una consulta per al dia 1 d'octubre. La pregunta és Voleu treure el puro al porc i hi poden votar els nens de 6 a 16 anys i els socis.

El referèndum és totalment vinculant i l'Aoapix acceptarà la decisió de l'urna que hi haurà instal·lada a la plaça Capdenmàs entre les 10 i les 14 hores del dia 1 d'octubre.

Segons ha explicat un dels membres de la Penya, Xarli Reixach, des de feia temps alguns pares es queixaven del fet que el gegant fuma. El gegant és un personatge amb cap de porc que carrega un xai a l'esquena.

En un gran somrís, en el qual mostra unes dents esmolades, sosté un puro de grans dimensions. La queixa dels pares és que el gegant fumador està en contradicció amb els missatges de salut actuals.

La directiva de la penya argumenta que el 1994, quan van encarregar la creació del gegant, la societat era molt més permissiva amb els fumadors. Llavors van fer un gegant somrient amb cap de porc i amb el cigar a la boca per tal de donar un missatge d'afabilitat i també de gust pels bons menjars.

En contra del que volen els pares, els geganters són partidaris de deixar el gegant tal com està ara amb el puro a la boca. Això no obstant, els 130 membres de la penya, petits i grans, estan d'acord amb fer el referèndum.

En tot cas, Reixach ha assenyalat que si el dia 1 d'octubre el resultat del referèndum és treure el puro, la penya encarregarà als autors del gegant, Tavi Algueró i Àngel Rigall, que treguin el cigar de la boca del gegant. Després decidiran si només hi deixen el somrís o canvien el puro per una barra de regalíssia o una branca de llaurer.

Per evitar que es pugui votar dues vegades, els membres de l'Aoapix posaran un segell a la mà de tots els nens i nenes que dipositin els seus vots. L'Aoapix demana als adults que no influenciïn sobre la decisió dels petits i que els facin rumiar, que pensin el que realment volen i per què.

L'objectiu, a banda de prendre una decisió sobre el puro del porc, és promoure el Referèndum sobre la Independència de Catalunya que se celebrarà el mateix dia.

El referèndum del puro, també, coincidirà en dia i lloc amb el mercat de la joguina.