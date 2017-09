Redueixen amb una clau de judo el passatger d'un avió que anava begut

Un passatger begut que molestava la resta del passatge i la tripulació en un vol entre Girona i Londres va acabar reduït per un altre viatger amb una clau de judo. La gesta de l'«heroi» espontani, com l'anomena la premsa anglesa, va quedar enregistrada en un vídeo que ara ha difós el Daily Mail, malgrat que l'incident es va produir a principis d'estiu, el dia 30 de juny.

Segons explicava la publicació britànica aquesta setmana, el causant de l'inicident és un jove que viatjava en un avió de la companyia Ryanair i que feia el trajecte entre l'aeroport de Vilobí d'Onyar i el de Luton, a Londres. El noi va estar causant problemes durant les prop de dues hores que va durar el viatge, cridant i cantant fort, fins que finalment va ser reduït abans d'aterrar.

Quan l'avió va tocar terra, la tripulació va demanar ajut a la policia. Al vídeo que un dels altres passatgers ha penjat a YouTube se'l veu empenyent i increpant el personal de cabina fins que un altre passatger salta del seu seient, i agafant-lo per sorpresa, el redueix amb una clau d'arts marcials i el tira a terra.

Citant fonts de l'aerolínia irlandesa, la publicació britànica confirma que la tripulació d'aquest vol de Girona a Londres va sol·licitar assistència policial a terra pel mal comportament d'un dels viatgers que transportava.



La versió de l'aerolínia

La companyia explica que l'avió va aterrar amb normalitat i que el passatger va ser rebut per agents de la policia. «No tolerarem un comportament indisciplinat o pertorbador en cap moment, i la seguretat i comoditat dels nostres clients, tripulació i aeronaus és la nostra prioritat número 1», assenyalen fonts de Ryanair a la premsa del Regne Unit, que demanen més mà dura en la venda d'alcohol als aeroports per evitar incidents com aquest.