El turisme nacional es comença a creure que Girona ofereix més que sol i platja

Costa. Desprendre's dels tòpics, costa. Per més que es faci promoció de la totalitat de les comarques de Girona i que s'insisteixi que ofereixen al visitant molt més que sol i platja, resulta que a l'hora de la veritat, aquest busca... sol i platja. El 93,5% dels turistes que a l'estiu venen a les comarques de Girona s'allotgen en hotels de la Costa Brava, i només el 6,5% restant ho fa en establiments hotelers de l'interior.

I qui amb més força s'aferra al sol i la platja és, és clar, el turista estranger. Els espanyols i catalans sí, aquests a poc a poc s'allotgen en hotels d'interior, saben que hi ha vida més enllà de la franja litoral, i no només vida, també hotels. Com a mínim això indiquen clarament les xifres de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest estiu -comptant com a tal els mesos de juny, juliol i agost–, el 14% dels viatgers nacionals que han dormit en hotels gironins, ho han fet en establiments de l'interior. Entre els estrangers, el percentatge és només de l'1,5%, quasi deu vegades inferior. A falta de les dades oficials del mes d'agost però fent una aproximació basada en anys anteriors, dels aproximadament 1,6 milions de clients dels hotels gironins aquest estiu, 1,5 hauran triat establiments de la Costa Brava.



Mana la platja



És indubtable que ciutats com Girona i Figueres estan creixent com a pol d'atracció, cada vegada és més freqüent trobar-hi turistes, i no només quan plou o està núvol, com era costum no fa gaires anys. Però si de les dades ens hem de refiar, molts dels que la visiten ho deuen fer en una sola jornada, i després tornen a dormir al seu hotel, que probablement serà a la costa.

El turisme de sol i platja és la marca que distingeix a aquesta indústria capdavantera. Els problemes polítics i l'amenaça terrorista als països mediterranis del món àrab han compensat els darrers anys la caiguda de l'activitat en els anys de crisi. Caldrà veure si d'aquí endavant l'atemptat de Barcelona passa factura.

El turisme cultural, el de compres, el de salut, els viatges al marge dels operadors tradicionals, la irrupció de l'economia col·laborativa, són de moment altres facetes del sector que almenys a Catalunya i a les comarques de Girona no fan ombra a aquesta activitat eminentment platjera, que no obstant això presenta ombres per l'anquilosament del model.

Per aquest motiu, la millora de les instal·lacions hoteleres està sempre entre els objectius del sector, tant en la renovació de les actuals com en la creació de nous allotjaments amb ofertes personalitzades. Perquè ens en fem una idea de la importància que els mateixos empresaris donen a la qüestió, en l'any 2015 la inversió en el sector hoteler a tot l'Estat espanyol, va ser de 2.650 milions d'euros, la qual cosa suposava un increment del 124% respecte al 2014, segons un informe elaborat per JLL Hotels & Hospitality Group. I per descomptat, gran part d'aquesta inversió es va realitzar en les destinacions vacacionals del litoral, fins al 54% del total, seguits de destinacions urbanes (44%) i de tipus rural (2%).