Plantada dels bombers gironins voluntaris a Interior

Els bombers voluntaris de les comarques gironines s'han plantat davant del Departament d'Interior, farts del "menyspreu" i les "promeses incomplertes" que pateix el col·lectiu. En un manifest conjunt, que signen caps i representants d'una vintena de parcs de la demarcació, anuncien que passen a l'acció per forçar el Govern a negociar millores per al col·lectiu (que arreu de Catalunya, formen uns 2.500 bombers). La mesura de força més immediata –i també la més visible- és que, a partir d'ara, concentraran tots els vehicles i equips de la Regió al parc de Bombers de Girona (situat al Mas Xirgu).

A l'escrit, que adrecen al conseller Forn, asseguren que no faran marxa enrere fins que el Departament iniciï un "procés seriós, responsable i eficient" que resolgui les seves problemàtiques. Al manifest, els bombers voluntaris critiquen que la Direcció General els menysté i asseguren que la història del col·lectiu ha vingut marcada sempre per "la manca de gestió política" i la "provisionalitat". Entre d'altres, l'escrit porta les firmes dels caps dels parcs d'Arbúcies i Sant Hilari Sacalm (Selva); Camprodon (Ripollès) i Cadaqués, l'Escala o Portbou (Alt Empordà).

Els caps dels parcs de bombers voluntaris i els de les agrupacions de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS), han enviat al conseller d'Interior, Joaquim Forn) un manifest en el qual denuncien les condicions amb les quals treballen i reclamen un replantejament del model mixt (amb personal adscrit a la funció pública, personal laboral i personal voluntari) amb el qual es regeix el col·lectiu (que a tot Catalunya formen uns 2.500 efectius).

Consideren que el sistema "ja no és viable" i reclamen canvis reals. Entre les queixes, asseguren que tot i formar part de l'organigrama operatiu de la DGPEIS no se'ls activa davant de serveis immediats per part dels caps de guàrdia. També denuncien "discriminació" en l'accés a la formació o a la cobertura en casos d'accidents, entre d'altres.

Els representants del cos es van reunir el passat 23 d'agost amb responsables de la DGPEIS on els van exposar la situació, i, segons expliquen, la direcció els va "reconèixer la inoperativa gestió" i els va demanar "novament un vot de confiança". Els bombers, però, asseguren que fa anys que esperen i reclamen compromisos immediats. "És impossible negar que l'actual desenvolupament del model mixt propugnat per la Generalitat ja no té futur", asseguren a l'escrit. En aquest sentit, afirmen que la història dels bombers voluntaris dins de la DGPEIS "a estat una història de manca de gestió política, menyspreu, promeses incomplertes, provisionalitat i marcs legals i administratius", que s´han "deixat de banda" i que no ha tingut "conseqüències posteriors".

Per tot plegat, reclamen la dissolució del Consell de Bombers Voluntaris per la seva "inoperativitat" i la seva substitució per un nou òrgan on hi ha hagi una majoria de la DGPEIS . També volen que s´iniciï un "procés real" de desenvolupament i implantació de les condicions fixades a l´actual marc legal i l´inici d´una "profunda revisió del model actual".



Mesures de pressió i protestes

Com a mesura de pressió, han anunciat diverses protestes. La més immediata serà concentrar la totalitat dels vehicles i equips assignats a la Regió al parc de Girona (ubicat al Mas Xirgu). També han avançat que faran una campanya per donar a conèixer als ajuntaments i als ciutadans "les mancances" que pateixen. Alerten que no faran marxa enrere fins que el Departament d´Interior iniciï un "procés seriós, responsable i eficient" que resolgui les seves problemàtiques.

Entre els signants del manifest, hi ha els caps d´Arbúcies (Selva), Cadaqués, l´Escala, Sant Climent Sescebes (Alt Empordà), Camprodon, Ribes de Freser (Ripollès),Tossa de Mar i Sant Hilari Sacalm (Selva). També els subscriuen els representants dels bombers voluntaris dels parcs mixtes de Figueres, Banyoles, Cassà de la Selva, Girona, La Jonquera, Olot, Roses, Santa Coloma de Farners i Vall d´Aro.