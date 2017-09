Una entitat de Ripoll està «desesperada» perquè els fan treure els gats del refugi

Animals Vida Digna de Ripoll necessita urgentment 20.000 euros per tal d'enllestir la construcció de les seves noves instal·lacions al polígon de Pintors, al costat mateix de la Deixalleria, en un espai cedit per l'Ajuntament. L'entitat animalista, que es dedica a recollir i promoure l'adopció de gats abandonats, tenia previst deixar el Refugi d'Animals del Ripollès que hi ha a la zona de Baups «per tenir un espai amb millor accés i ampliar alhora l'espai» segons explica Anna Bach, veterinària i col·laboradora de l'associació, però ara s'ha vist obligada a accelerar el procés perquè el Consell Comarcal els ha instat a marxar-ne abans de final d'any. Aquest canvi també suposarà una millora de les condicions sanitàries i de vida dels gats, però no per acollir-ne més, perquè això suposaria un problema logístic.

Una campanya de GoFundMe és la darrera acció que ha engegat Animals Vida Digna per reunir aquests diners. Bach explica que estan «desesperats», ja que ni tan sols reunint aquests diners és possible que n'hi hagi prou per fer-se el trasllat. Una ampliació d'associats serviria també per recollir més diners, ja que amb els actuals amb prou feines cobreixen les despeses que tenen. Alhora lamenten la poca ajuda de les administracions. Només l'Ajuntament els dona diners per les colònies de gats que hi ha als carrers.

La intenció de traslladar-se al polígon de Pintors era a mitjà termini, però igualment ja havien realitzat accions per recaptar ajudes, com la Festa del Gat del juny passat. El trasllat que cal fer inclou transportar la caseta de fusta on viuen els gats.

Segons Animals Vida Digna, que actualment té seixanta gats a càrrec seu, el Consell Comarcal vol l'espai que ocupen els gats, per ampliar les instal·lacions dels gossos, que aviat seran els únics ocupants del Refugi.