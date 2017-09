Qui ha dit Brexit?

La premier britànica, Theresa May, viatjarà divendres vinent a Florència, capital de la Toscana. Allà, al «cor d'Europa», a la ciutat que exhibeix el llegat dels Da Vinci, Miquel Àngel, Rafael i companyia, pronunciarà un discurs important sobre el Brexit (la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, que sobre el paper entrarà en vigor el març del 2019), informaven fa uns dies des de Downing Street número 10, la residència londinenca –i oficial– de la mandatària.

La vigília de Sant Joan de l'any passat, els britànics votaven afirmativament, en referèndum, abandonar la Unió, provocaven un terratrèmol polític i plantejaven una infinitat d'incògnites. En el cas de l'Espanya, la repercussió que el Brexit pugui tenir sobre el turisme procedent de les illes, el millor «client» del sector nacional (segons dades del Govern central, 17,8 milions de turistes britànics, un 12,4% més, van gastar 17.000 milions d'euros, un 12,8% més, fins el maig passat) provoca un dels grans maldecaps. Però els pronòstics més pessimistes s'han desinflat al llarg dels últims mesos. Hi contribueixen evidències com la que aflora de les estadístiques més recents d'Aena referents al trànsit de passatgers a l'Aeroport de Girona-Costa Brava; de les deu rutes que més volum de passatgers han generat els primers vuit mesos de l'any, quatre connecten amb el Regne Unit: Londres –que se situa al capdavant de la llista amb 90.364 passatgers repartits per cinc aeroports (Standsted, Luton, Gatwick, Biggin Hil i London City Airport); Manchester (63.890); Birmingham (46.339) i Bristol (44.250). Juntes, aquestes destinacions han intercanviat amb Vilobí d'Onyar 244.843 passatgers, el 17% del total acumulat fins al 31 d'agost (1.407.393 usuaris). Bournemouth (30.932 passatgers), Newcastle (28.050), Leeds (25.758), Edimburg (24.493), East Midlands (23.531), Belfast (22.247), Liverpool (15.047) i Glasgow (13.938) són altres aeroports britànics que aporten un flux considerable de viatgers a la terminal gironina, que confirma el Regne Unit com el primer mercat.

La torre inclinada

I si Londres s'erigeix com la connexió amb més clients de les que ofereix l'aeroport gironí, Pisa, la ciutat de la torre inclinada, ubicada a tot just cent quilòmetres i escaig de la Florència que ben aviat rebrà la visita de May, s'enfila fins a la segona posició, ja que segons les dades d'Aena va rebre 81.245 visitants procedents de Vilobí de gener a agost. Per darrere de Pisa s'hi situen Eindhoven, als Països Baixos, amb la gens menyspreable xifra de 65.179 passatgers; Manchester, amb els prop de 64.000; Düsseldorf, amb 62.910 i Amsterdam, amb 61.276. A continuació hi figuren Brussel·les (61.386); Birmingham i Bristol. Tanca aquest top ten, Rotterdam, amb 41.893 usuaris.

El pes d'Alemanya

En el còmput de trànsit de passatgers desglossat per destinacions elaborat per Aena, les rutes que connecten la província amb ciutats alemanyes hi tenen, també, un pes específic. No apareixen en els llocs més destacats, però Karlsruhe-Baden Baden (onzena posició i 40.069 passatgers); Frankfurt-Hahn (dotzena; 39.203 passatgers) i Bremen (vint-i-sisena; 23.625 passatgers) també generen un trànsit considerable amb Girona. Sumats, quatre aeròdroms germànics han intercanviat 165.807 passatgers amb Vilobí. I prou notable va ser, de gener a agost, el flux de viatgers a Moscou (29.261), Bratislava (27.654), Cracòvia (24.419) i Breslàvia (24.407), dades que mostren el viratge cap a l'est d'Europa de l'aeroport.