El nou rector de Castelló reclama que el retaule de Sant Miquel torni a la basílica

En la més estricta solemnitat eclesiàstica, Mossèn Joan d'Arquer va ser ahir nomenat oficialment rector de Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià i Vilanova de la Muga, unes parròquies que se sumen a la de Llançà, Portbou i Colera.

L'acte el va presidir el bisbe de Girona, Francesc Pardo, amb la basílica de Santa Maria de Castelló plena del tot. El bisbe i mossèn D'Arquer van aprofitar l'ocasió i la presència d'autoritats per reclamar més inversió en l'església coneguda com a «catedral de l'Empordà». La presència de la Generalitat, representada a través del conseller Josep Rull, va fer més propícies les reclamacions.

D'una banda, el bisbe va demanar que es facin arribar subvencions per rehabilitar l'edifici gòtic, prioritzant en concret «la façana, el sostre i els contraforts».

Per la seva banda, Mossèn Joan d'Arquer va reclamar als representants de la Diputació la cessió temporal del retaule de Sant Miquel, que actualment es troba al Museu d'Art de Girona i que pertanyia a Castelló, on es guarden dues còpies d'aquesta obra gòtica. «Només que hi estigués dos mesos ja estaríem contents, si calgués m'hi quedaria a dormir per vigilar», bromejava Mossèn Joan d'Arquer, qui ressaltava l'estima dels castellonins pel retaule i la Basílica. A més, el nou rector va deixar entreveure el vincle d'amistat que l'uneix amb el conseller Rull, ja que, tal com va explicar el prevere, ell va ser l'encarregat de casar el polític.

Mossèn Joan assumirà set parròquies i comptarà amb la col·laboració d'un diaca. La manca de mossens és evident, una situació que s'agreuja a la diòcesi de Girona, segons va apuntar el bisbe.

Absència de polèmica

La incorporació el gener de Mossèn Joan d'Arquer va anar acompanyada d'una certa polèmica a Castelló d'Empúries, ja que implicava el cessament del capellà «crític» mossèn Ferran Jarabo. Ni rastre en els discursos d'ahir de la tasca del que va ser rector de la Basílica durant cinc anys. El Bisbat li va concedir una «excedència pastoral» després que patís una caiguda en moto, però el poble hi va veure l'oportunitat d'apartar-lo per discrepàncies internes.

Sigui com sigui, l'única picada d'ullet a la polèmica va ser en el discurs del seu successor, que va ressaltar el «diàleg sincer i positiu amb tothom, sobretot amb l'alcalde de Castelló», qui va ser un dels defensors de mossèn Jarabo.