El vaixell «Brigitte Bardot» fa escala a Roses en la neteja i sensibilització del fons marí

El trimarà Brigitte Bardot de l'organització internacional Sea Sheperd Dive, coneguda per la seva activitat conservacionista de mars i oceans, va desplegar ahir a Roses una campanya de sensibilització sobre la fragilitat del fons marí i els esforços per mantenir-lo.

El vaixell va fer escala a Roses abans d'iniciar la campanya de neteja del litoral català, que s'allargarà fins al 28 de setembre. La iniciativa de la delegació francesa dels Sea Shepherd pretén recollir les xarxes fantasma i estris de pesca perduts al mar i evitar que es converteixin en una amenaça per a la conservació de la biodiversitat.

Per sensibilitzar la ciutadania, durant tot ahir, el Brigitte Bardot va obrir les seves portes als visitants per fer pedagogia sobre la conservació dels ecosistemes marins i ensenyar l'interior del trimarà que, acompanyat amb dues llanxes ràpides, recorre la costa de França, el Marroc i Espanya per recollir la brossa dels fons marí. L'operació, batejada com a Mare Nostrum III, ja ha recuperat al seu pas pel litoral gironí centenars de quilos de xarxes abandonades en llocs com Blanes, Sant Feliu de Guíxols i Roses, on ahir va fer parada. Aquest ha sigut el punt culminant de la campanya, durant la qual també es va poder col·laborar en una recollida d'aliments vegans al Port de Roses.

L'equip del Sea Sheperd està format a terra per 5 persones de suport, i a mar compten amb 2 pilots i 2 copilots de les llanxes ràpides, 6 submarinistes, 1 capità, 1 mecànic i 1 cuinera.

Les xarxes i eines de pesca perdudes al mar contenen tones de deixalles marines, que esdevenen trampes mortals que continuen pescant soles i atrapant la fauna oceànica causant un greu impacte ambiental. L'Ajuntament de Roses, la Confraria de Pescadors i el Port han col·laborat en la logística de l'operació.