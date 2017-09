Arriba el segon festival Veus a Olot

L'Ajuntament d'Olot ahir va presentar la segona edició del festival Veus. Es tracta d'un festival que coincideix amb el pont de la Puríssima, un dels períodes de l'any amb més afluència de turistes a la ciutat. El regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda, va comptabilitzar en 95.000 ? la inversió en el festival.

Amb la idea de reunir el moviment social i cultural que envolta els grups corals, el festival Veus presenta una programació pensada per al públic en general i també per als membres integrants de grups vocals i corals aficionats, semiprofessionals i professionals amb la voluntat que es formin amb professors de renom, comparteixin experiències amb altres cors i grups vocals d'arreu de la geografia catalana i gaudeixin d'una programació variada i de qualitat.



Tretze propostes

Veus acostarà la música a través de 13 propostes, entre les quals hi ha una aposta clara per la formació. Quatre són les classes magistrals programades: des d'una masterclass de beatbox de la mà de Pulmón, una jam session de gòspel a càrrec de Rebeca Rods i Amos Obasohan, un taller local a càrrec de The Sons of Pitches fins a un taller per a corals de Josep Vila.

Pel que fa als concerts, Veus incorpora en el programa propostes de grups internacionals com Solala (Suècia). The Sons of Pitches (Regne Unit) o Gema 4. Aquest darrer és un quartet vocal cubà amb els boleros, el feeling i els sons tradicionals com a elements distintius de la seva discografia.

També hi ha el grup nacional Sound Six. És el finalista de l'última edició del programa Oh Happy Day de TV3. Han programat sessions golfes a partir de les 23.30 hores de la nit i actuacions de dia per al públic familiar i infantil. També hi haurà el concert: Hi havia una vegada... l'òpera encantada.