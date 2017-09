Cinquanta-sis gironins en deu anys de programa Joves i Ciència

Més de 300 alumnes i professors de totes les promocions del programa Joves i Ciència, de la Fundació Catalunya La Pedrera, es van reunir dissabte per celebrar el desè aniversari del programa a Món Sant Benet.

Aquests participants formen part de la història del Programa Joves i Ciència, que va néixer el juny de 2008 amb la voluntat d'identificar joves estudiants de quart curs d'ESO, amb talent i interès per la ciència, per tal de fomentar-los la vocació científica. Des d'aleshores, 477 alumnes, la meitat nois i l'altra meitat noies, han completat el programa, en el qual també han participat 72 centres de recerca situats entre els millors del món –el 47% són de l'Estat i el 53% restant, internacionals. El Programa Joves i Ciència ha tingut presència arreu del territori i de les comarques de Girona hi han intervingut 23 noies i 33 nois, que han rebut el suport de la Fundació durant la seva formació.



Estudiants premiats

Els responsables del Programa Joves i Ciència assenyalen que el projete ha viscut els seus primers 10 anys consolidant-se com el referent de les iniciatives de vocació científica entre els estudiants de Secundària del país. Com a mostra del grau d'excel·lència assolit, destaquen que més de 30 joves participants han estat guardonats en diverses olimpíades científiques o en Premis de reconegut prestigi com la INTEL-ISEF. D'alttra banda, la Fundació Catalunya La Pedrera també va destacar l'elevat nivell científic del professorat participant en el programa. Tots ells són investigadors en actiu, d'alguns dels millors centres de recerca d'arreu del món, i fins i tot hi ha participat el premi Nobel de Física Roy Glauber.

Pel que fa als centres de recerca que s'hi han implicat, la representació gironina ha estat de la mà del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi).