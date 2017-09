Les escoles bressol rurals arriben a 62 municipis petits i a més de 300 infants

Després que el Departament d'Ensenyament iniciés ara fa tres anys una prova pilot per engegar escoles bressol en pobles petits que no en tenien, el projecte està consolidat i s'hi donarà continuïtat si els ajuntaments el volen mantenir. Així ho va explicar la directora general d'Educació Infantil i Primària, Carme Ortoll, que va assegurar que és un projecte «molt valorat» per mestres, famílies i escoles.

Ortoll va explicar que, després dels primers sis pobles que s'hi van adherir de manera experimental, el curs passat s'hi van sumar 49 centres més i enguany ja se n'han afegit 7, cosa que suposa que les escoles bressol rurals s'han estès fins a 62 municipis i donen servei a més de 300 infants. Cadascuna té entre 3 i 5 alumnes, de mitjana.

Per fer-ho possible, l'ajuntament interessat, amb el vistiplau de l'escola, es posa d'acord amb el Departament d'Ensenyament. Si l'espai és l'adequat i hi ha possibilitat d'adaptar-lo als infants d'entre 1 i 3 anys, la Conselleria –va reconèixer Ortoll– no hi posa cap inconvenient. Hi ha diferents fórmules i, per tant, en alguns municipis els alumnes més menuts poden compartir espais amb els de segon cicle d'Educació Infantil, mentre que en d'altres estan en edificis separats.

La direcció pedagògica, però, és compartida, i és Ensenyament qui prepara, amb l'escola, la formació concreta de l'educador que es contracta per fer-se càrrec del grup del que serà tutor.