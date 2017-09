La falta de pilots obliga Ryanair a cancel·lar 2.000 vols fins a finals d'octubre

Un missatge de text pelat a la pàgina oficial de Facebook –que té 2,4 milions de seguidors– escrit en un castellà barroer de comprensió dificultosa informa des de dissabte passat que Rynair cancel·larà de «40 a 50 vols diaris» al llarg de les pròximes «sis setmanes» a Europa, fins a finals d´octubre. La raó que addueix la companyia per justificar aquesta decisió és que l´índex de puntualitat dels vols ha caigut fins al 70% –si tanquen la temporada d´estiu a aquest nivell l´empresa podria tenir problemes–, a causa de la mala programació de les vacances de pilots i del personal de cabina, que «les han concentrat a l´últim quart de l´any», precisava, ahir, un portaveu de la companyia.

Una primera llista feta pública per Ryanair confirmava la supressió de 36 vols en aeroports catalans des de diumenge passat i fins demà, 34 operats des de Barcelona-El Prat i, dos, des de Girona (més concretament diumenge ja no va sortir el vol 6903 amb destí a Brussel·les-Charleroi i tampoc no va arribar el 6904, procedent de la capital belga).

Indemnitzacions

De moment, i a l´espera de la publicació definitiva del llistat de cancel·lacions, que al tancament d´aquesta edició Ryanair encara no havia donat a conèixer, un dels 12 avions amb base a Barcelona deixarà de volar fins a finals del mes que ve. La dràstica decisió de la companyia que dirigeix Michael O´Leary –«el desgavell l´hem provocat nosaltres», es disculpava– ha provocat la reacció del Ministeri de Foment, que ha obert un expedient informatiu per «verificar» que la companyia respecta els drets dels passatgers, i la intervenció de la Comissió Europea (CE) i de la Comissió Reguladora de l´Aviació (CAR) d´Irlanda, que també vetllaran pels interessos dels clients d´una la línia aèria que a l´agost va arribar als 1.000 milions de passatgers transportats al llarg de la seva història. «Hem fallat en la distribució de les vacances. No tenim prou personal per fer front als trastorns patits, provocats pels controladors o per la climatologia», s´explicava O´Leary. I afegia: «No anem curts de pilots», en resposta a la informació que publicava el portal irlandès Independent.ie sobre la fuga de 140 efectius cap a Norweggian Air.

Ryanair cancel·larà 2.000 vols, decisió dràstica que afectarà prop de 400.000 clients. La directora de la CAR, Catherine Mannion, declarava que l´empresa assumeix que haurà de pagar compensacions, informa l´agència Efe, i la CE, per boca de la portaveu Margaritis Schinas, controlarà que la supressió de vols s´ajusta a la normativa europea i compleix la legislació dels estats. Ryanair lamenta «sincerament» la situació, que perjudicacarà «menys del 2% dels nostres clients», que podran escollir entre ser compensats amb «vols alternatius per al mateix dia o l´endemà», o amb el retorn de l´import del bitllet; si s´escau, també rebran la compensació prevista en el reglament EU261, que per a trajectes inferiors a 1.500 quilòmetres de distància a dins de la UE preveu indemnitzacions de fins a 400 euros; si el vol inclou una destinació situada fora de la Unió, la compensació màxima prevista és de 250 euros, informa l´Agència Espanyola de Seguretat Aèria. Aquestes mesures són aplicables en el supòsit que la lína aèria no informi dels canvis amb 14 dies d´antelació o en el cas que no pugui de demostrar que la cancel·lació ha estat motivada per «circumstàncies extraordinàries». La reclamació es pot presentar davant la companyia –a l´aeroport en qüestió– o al web ww.seguridadaerea.gob.es.