L'Exèrcit mantindrà les maniobres militars tot i l'oposició del territori

L'Exèrcit mantindrà les maniobres militars a les poblacions de l'Empordà tot i l'oposició del territori. Així ho ha assegurat el coronel i comandant militar de Girona, Javier Mur, que ha reiterat que es tracta d'exercicis "habituals" i que la marxa que es va celebrar la setmana passada a diversos municipis és una de les 190 que aquest any s'han comunicat als pobles propers a la base de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà).

Mur ha volgut desvincular les actuacions a un possible desplegament per la proximitat de l'1-O i ha insistit que hi ha exercicis que no es poden realitzar dins de la base i que s'han de fer a l'exterior. "Les marxes d'enduriment i recorreguts topogràfics s'han de fer fora de terreny militar perquè el camp de maniobres és relativament escàs", ha precisat.

Els militars continuaran fent exercicis en terrenys dels municipis de l'Alt Empordà propers a la base de Sant Climent. Mur ha afirmat que l'Exèrcit té un programa "d'instrucció i ensinistrament" previst per cada any, que mantindrà sense alteracions. El coronel ha insistit que es fan maniobres en terrenys de l'Exèrcit però que n'hi ha d'altres que per les dimensions de la base, s'han de fer a l'exterior.

Mur ha volgut desvincular-ho de la proximitat amb el referèndum previst pel proper 1-O i ha afirmat que la marxa organitzada a diversos municipis la setmana passada és una més de les que anualment es comuniquen als ajuntaments de la zona. De fet, ha dit, "aquest moviment que va suscitar tant d'interès" era el número 190 que aquest any s'ha fet a la comarca. "És una cosa habitual", ha reiterat.

El coronel ha reforçat així les declaracions que fonts de l'Exèrcit van fer la setmana passada arran de la polèmica marxa, que va fer-se als termes de Biure, Pont de Molins, Llers, Cistella, Terrades i Boadella i les Escaules (Alt Empordà) i on van participar uns 90 efectius militars.

L'actuació es va comunicar als ajuntaments afectats i l'alcalde de Llers, Carles Fortiana, ho va anunciar a través de les xarxes socials ironitzant amb el fet que el desplegament es fes just l'endemà de la Diada de l'11 de setembre. Fortiana, en to de broma, es preguntava si això vol dir que "comença la invasió". El dia de la marxa, Fortiana va proposar a l'Exèrcit que es limiti a fer "les seves batalletes" a la base militar, on tenen "un espai tancat sense necessitat d'anar als pobles veïns".