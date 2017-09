Campelles cobra per circular pels camins que van als boscos dels bolets

L'Ajuntament de Campelles cobra 30 euros als conductors de fora del poble que volen arribar amb cotxe fins als boscos on es fan els bolets. Els conductors que tenen una segona residència a Campelles han de pagar 15 euros i la gent del poble està exempta de pagar.

Els tiquets que demostren el pagament s'han de tramitar a l'Ajuntament de Campelles i tenen validesa per tot l'any. Fonts de l'Ajuntament, han indicat que tot i ser de durada anual la gent compra els tiquets per anar a buscar bolets. També han deixat clar que cobren per evitar aglomeracions de cotxes.

Per tal de controlar els cotxes que no han pagat el tiquet, l'Ajuntament ha establert un conveni amb els Mossos d'Esquadra i el cos d'Agents Rurals i hi ha agents que vigilen.

A més, han posat senyals verticals que exposen camí restringit als veïns o prohibit passar excepte vehicles autoritzats. La zona protegida dels cotxes dels boletaires és la que va del coll de l'Erola fins al refugi de la Covil i d'altres de properes.

Fonts de l'Ajuntament, han exposat que abans de fet pagar per passar per les pistes forestals s'havien trobat amb grans concentracions de cotxes.

Una responsable de l'Ajuntament ha explicat que s'havien trobat en diades com l'11 de setembres o el 12 d'octubre amb uns 500 cotxes aparcats al pla de Prats.

Es tracta d'un indret situat a uns 2.000 metres d'altura que durant tot l'any atrau aficionats al senderisme de muntanya. Es tracta de prats alpins de gran bellesa situats al costat dels pins, on per la tardor creixen els rovellons i d'altres bolets.

Els bolets eren el motiu de les grans concentracions de vehicles que han estat definides per fonts de l'Ajuntament com un perill. Han precisat que a més del possible mal al medi ambient, la densitat de cotxes aparcats era tan gran que haurien impedit el pas d'ambulàncies i cotxes de bombers i fins i tot haurien fet impossible l'aterratge d'un helicòpter d'emergències mèdiques.

En d'altres anys, l'alcalde, Joan Dordas, anava a trobar els conductors i els explicava la possibilitat de deixar el cotxe al lloc, on hi ha el senyal del camí que va al coll de l'Erola, on hi ha un camí ample on es pot aparcar sense perjudicar. Des d'aquest lloc, fins als boscos dels bolets hi ha una mica de caminada, però -segons fonts de l'Ajuntament- res més que una mica camí saludable.

L'alcalde també els explicava de la necessitat de no deixar escombraries a terra o penjades de les branques. Això no obstant, no va obtenir resultats.

Davant de la manca de resultats dels bons consells, l'Ajuntament va decidir el sistema de tiquets ide la vigilància policial i ara si que ho tenen més controlat.

Fonts de l'Ajuntament han exposat que ja han venut tiquets, tot i que fins ara no hi ha hagut bolets. Les mateixes fonts han explicat que poden sortir bolets per causa de les darreres pluges i de les boires que han comportat, però si abans arriben els primers freds ja no en sortiran. Això no obstant, si no fa fred encara n'hi haurà.

També han assenyalat que havien fet una fira del bolet al poble, però que ja no la fan perquè n'hi ha moltes. Han considerat que no els cal una fira del bolet.

El que volen són boletaires cívics que caminin un tros fins al bosc i el que no volen són cotxes i brutícia a la muntanya.