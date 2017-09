Les comarques gironines registren 2.900 immigracions més que emigracions el 2016

L´any passat hi va haver 230.171 moviments de població a Catalunya.

Les comarques gironines van tancar l'any passat amb una diferència positiva entre les immigracions i les emigracions, mantenint la tendència iniciada el 2015, el primer amb un saldo migratori positiu des del 2011. El saldo dels intercanvis migratoris va ser de 2.916 persones el 2016, ja que es van registrar 25.124 immigracions per 22.208 emigracions, segons les dades de moviments migratoris del 2016 de l'Institut Català d'Estadística, l'Idescat.

Mentre que el nombre d'immigracions s'ha incrementat un 3,84% respecte l'any anterior, el de emigracions s'ha reduit un 6,58%, ja que el 2015 es van comptabilitzar 24.196 arribades per 23.772 sortides de població, amb una diferència de 424 persones.

Llavors va ser la primera vegada des del 2011 que la demarcació va tancar l'any amb xifres positives, després que el 2014 el saldo migratori fos de -4.081 persones; el 2013, 2.957 i el 2012, -740 migracions. Al 2011, el darrer any amb més immigracions que migracions, el saldo va ser de 2.045.

Per comarques, el saldo migratori del 2016 va ser positiu a tots els territoris excepte a la comarca de la Selva, amb un saldo migratori de -108.

Al conjunt de Catalunya, el saldo migratori ha estat positiu per a 32 comarques i l'Aran, no hi havia tants territoris amb guany de població des de l'any 2008, segons l'Idescat.

En total, l'any passat hi va haver 230.171 canvis de residència registrats entre municipis de Catalunya, un 5,8% menys que el 2015. Les xifres de l'Idescat indiquen que el 56,5% dels moviments van ser intercomarcals, fet que comporta un saldo migratori positiu a 23 comarques i a l'Aran. El saldo migratori total de Catalunya és de 49.122 entrades netes, com a resultat de l'aportació de la migració amb la resta d'Espanya, de 3.889 persones, i la migració amb l'estranger, de 45.233.

La comarca de la Selva va ser el territori gironí que va registrar més sortides d'habitants cap a altres comarques catalanes, 4.097; mentre que el Gironès va ser la que va rebre més gent provinent de la resta de Catalunya, 3.795.

D'altra banda, el saldo migratori net del conjunt de Catalunya amb la resta d'Espanya va tenir l'any passat un saldo positiu. El balanç resultant entre immigracions (51.192) i emigracions (47.303) suposa una entrada neta de 3.889 residents provinents de la resta de l'Estat, que tot i això és una xifra un 23,8% menor que l'any anterior. L'aportació de la població estrangera és del 53,4%.

Els intercanvis migratoris amb la resta d'Espanya resulten de signe positiu a 32 comarques i a l'Aran. Entre les nou comarques amb saldo negatiu hi ha el Baix Empordà (-6).

Pel que fa als fluxos migratoris amb l'estranger, l'any 2016 al conjunt de Catalunya hi va haver 128.474 immigracions procedents de l'estranger, un 12,7% més que un any enrere. D'altra banda, s'han comptabilitzat 83.241 emigracions, un 10,5% menys que el 2015.

El saldo net resultant és de 45.233 moviments, i d'aquests el 57,3% són femenins. Pel que fa a la nacionalitat, el saldo net és positiu entre l'estrangera (49.719 entrades), però és negatiu entre l'espanyola (4.486 sortides).