La Diputació destinarà 2,3 milions d´euros a millorar les carreteres gironines

La Diputació de Girona va aprovar ahir invertir més de 2,3 milions d'euros per millorar part de la xarxa viària que és de la seva titularitat. En concret, l'ens provincials preveu invertir 2.378.288 milions d'euros per a millorar alguns punts delicats. Entre ells, la GIV-5132 entre Banyoles i Galliners tindrà una aportació superior als 400.000 euros.Pràcticament la meitat dels diners però van a la carretera GIV-6542 a Palafrugell, en el punt on comença el trencant de cala Pedrosa a Tamariu. En aquest municipi, la Diputació també ha firmat un conveni amb l'Ajuntament per millorar un altre tram d'aquesta carretera. Finalment, l'ens també té previst invertir a la GIP-5129 de Vilafant a Borrassà per valor de 808.325,54 milions.

D'altra banda, el ple de la Diputació es va posar ahir al costat dels alcaldes citats a declarar pel seu suport a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. Tots els grups, inclòs el PSC, van donar suport a aquest posicionament que va expressar el president de l'ens, Pere Vila. «Estem en contra que s'utilitzi l'estat de dret contra els interessos de la ciutadania», va assegurat el president de la Diputacióen un ple en què es va acordar «transmetre el suport a alcaldes i regidors davant la incomprensió a què estem sotmesos en les darreres hores i setmanes».

Precisament al ple hi eren com a diputats dos alcaldes citats a declarar per la Fiscalia: Josep Maria Corominas, diputat del PDeCAT i alcalde d'Olot i Lluís Sais, portaveu d'ERC i alcalde de la Bisbal d'Empordà.

Finalment, el ple de setembre de la Diputació també va acordar sumar-se institucionalment al Pacte per a la Reforma Horària, i en el capítol de mocions, l'òrgan en va aprovar per unanimitat una del Grup d'Independents de la Selva que reclama una línia de subvencions per a entitats mediambientals perquè les activitats que facin aquestes organitzacions no depenguin només de projectes puntuals o xarxes de suport.