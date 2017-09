Els examinadors de trànsit mantindran a l'octubre les vagues de tres dies

L'Associació d'Examinadors de Trànsit (Asextra) va anunciar ahir que mantindrà les vagues del sector de tres dies setmanals al mes d'octubre. Segons va indicar Asextra a través d'una piulada a Twitter, ja han registrat la convocatòria de vaga del col·lectiu examinador per tots els dilluns, dimarts i dimecres d'octubre.

Per la seva banda, el sindicat CSIF ha ajornat de forma temporal les quatre jornades d'aturades dels examinadors de trànsit que hi havia convocades per aquest mes -els dies 21, 22, 28 i 29 de setembre- i ha decidit elevar al Ministeri d'Hisenda les seves reivindicacions després d'entendre que la Direcció General de Trànsit (DGT) no és un interlocutor vàlid en aquest conflicte.

En un comunicat, el sindicat considera que la DGT «no té poder de maniobra» per atendre les demandes del col·lectiu, fonamentalment la d'un augment en el complement específic del seu sou.

El CSIF ha decidit incloure aquesta reivindicació en les negociacions sobre les retribucions de tots els empleats públics a la Mesa General de les Administracions Públiques amb el Ministeri d'Hisenda.

Mentrestant, el sindicat iniciarà una ronda de contactes amb els grups parlamentaris al Congrés i un cop conclogui la negociació al voltant de les pressupostos generals de l'Estat, l'organització sindical adoptarà les actuacions que consideri més oportunes.