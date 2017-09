Una família ripollesa viu des de Geòrgia el pas de l´huracà «Irma»

Amb poc més de 10.000 habitants, Vidalia és un municipi demogràficament idèntic que Ripoll, però ubicat a l'interior de l'estat nord-americà de Geòrgia, al comptat de Toombs. A més també comparteix amb Ripoll la família de la Isabel Ortés, que des de fa un any i escaig hi està vivint per motius laborals. Durant la darrera setmana aquest nucli ha patit el pas de l'huracà Irma.

A Vidalia, al sud-est del país, es tenia constància d'aquest fenomen des de principis de setembre. Malgrat no estar a primera línia de costa, se sabia que en patiria els efectes, tal com va acabar passant. La Isabel explica que «no ho vaig viure com un desastre» tot i que ha acabat fent mal en diverses zones del poble. En el seu cas va cedir la casa on està vivint perquè s'hi instal·lessin dues famílies més. Afortunadament la casa és gran , i va convidar-hi un matrimoni amb dos fills que viu a Miami i que coneix d'uns amics comuns, perquè no trobaven allotjament en tot l'estat de Geòrgia. També hi va acollir una altra família de Malgrat de Mar que viu a Savannah (Geòrgia) després que les autoritats instessin a evacuar la zona costanera. Aquesta família ja va ser-hi un any abans, precisament pel pas d'un altre huracà, el Matthew.

Des del divendres 8 es van omplir dipòsits de benzina per si calia desplaçar-se a zones més interiors, però aviat les benzineres van quedar sense combustible. Tampoc va ser fàcil aconseguir aigua, pa o llet, perquè els supermercats del poble van buidar-se de seguida de productes. Durant el cap de setmana la convivència «va ser genial» perquè encara feia bon temps, i els dos fills de la Isabel i els de les dues famílies podien jugar tranquil·lament.

Va ser la nit de diumenge quan l' Irma va arribar en forma de tempesta tropical, vents de 100 quilòmetres per hora i pluges torrencials. Des del seu domicili la Isabel sentia «com es trencaven les branques dels arbres del costat de casa». Però van estar de sort i a diferència d'altres famílies no els en va caure cap sobre la teulada. Ni tan sols van patir talls de corrent o aigua, perquè en aquella zona les línies estan soterrades. En altres zones del comtat de Toombs en canvi va haver-hi talls de més de 48 hores. Famílies que viuen en mobil homes i bungalous «van traslladar-se a refugis, pavellons i esglésies».

A Vidalia no va haver-hi pèrdues humanes però un noi que reparava línies elèctriques va electrocutar-se i tot i que està fora de perill va haver de ser traslladat a l'hospital d'Augusta.

Un cop passada la tempesta va poder-se veure la magnitud del fenomen, però també la cara positiva de tot plegat. Es va suspendre l'escola durant dos dies, i es van viure mostres de «molta solidaritat». La gent se cedia els xerracs o remolcs per treure brossa i llenya, i s'organitzava per portar menjar als cossos d'emergència, als policies i als bombers. Alguns restaurants fins i tot van oferir menjar de franc als evacuats de Florida o a la costa de Geòrgia.