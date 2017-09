La manca de combustible atura el vaixell que boicotejava refugiats

El vaixell que un grup ultradretà europeu ha llogat aquest estiu per entorpir el rescat de persones refugiades al Mediterrani, amb el lema Defend Europe, fa tres dies que és davant la Costa Brava intentant repostar combustible perquè la Generalitat manté la prohibició d'atracar a cap dels seus ports. La motivació és tant per raons ideològiques com perquè la nau no té la documentació en regla, ja que no ha pagat les taxes, segons va informar ahir el Departament de Territori i Sostenibilitat.

Diumenge, tan bon punt es va detectar la seva presència a poques milles de Palamós, la plataforma Girona Acull –que lidera la defensa dels drets de les persones refugiades a les comarques gironines– va fer una crida a mobilitzar-se per impedir l'atracament del «vaixell neonazi C-Star» a cap port ni de la Costa Brava ni de Catalunya. El seu rebuig ha estat secundat per l'Espai Antiracista i per la Coordinadora d'ONG Solidàries de Girona i comarques, entre d'altres organitzacions socials.

Pendents de la marxa del vaixell

Totes elles estan pendents de què l'embarcació s'allunyi de la costa empordanesa i de què el Ministeri de l'Interior mantingui el compromís d'impedir que el C-Star entri a cap port espanyol. El ministre ho va assegurar al juliol, després que el vaixell fos retingut a Xipre per problemes amb la documentació i sota la sospita de tràfic de persones. Llavors, la majoria de tripulants eren d'Sri Lanka; com les 8 persones que en aquests moments es troben a dalt del C-Star, tal com va concretar un responsable de l'empresa propietària del vaixell, Thomas Egerstrom.

La companyia britànica Maritime Global Services Ltd, amb seu a Cardiff, n'és la propietària i ahir va assegurar que, ara, és ella mateixa qui gestiona el vaixell i qui ha contractat els tripulants.

Pel que fa a la seva relació amb Defend Europe, Egerstrom va remarcar que es limitava a un contracte de lloguer signat per «una organització privada austríaca» que, tal com va admetre, «va quedar clar» que formava part del moviment. L'acord era per 14 dies prorrogables a 14 més, que es van acabar quan els ocupants van desembarcar a Malta.

Sobre l'activitat del C-Star, Thomas Egerstrom va negar que fes res d'il·legal i va justificar que es limitava a «filmar». Per això, va argumentar que, a l'hora de llogar, els propietaris del vaixell no hi van veure res diferent amb «si Discovery Channel, la CNN o Disney volguessin llogar la nau per a un treball cinematogràfic». En una comunicació anterior –ambdues per correu electrònic–, l'armador va descriure la missió del C-Star com la d'«investigar les operacions d'embarcacions d'ONG al Mediterrani» perquè hi havia qui els vinculava «directament amb el tràfic de persones». Sobre la retenció de la nau i dels seus ocupants a Xipre, així com d'ell mateix, va dir que van ser alliberats sense càrrecs al cap de 36 hores.

En relació amb la seva presència a la Costa Brava, Egerstrom va explicar que van demanar permís per atracar al port de Palamós per a una aturada de «servei, manteniment i subministraments» en la seva ruta cap al nord de la Gran Bretanya. «Però –va afegir– poques hores abans de l'arribada, el port es va negar i ja no teníem més combustible per trobar-ne un d'alternatiu».

Territori es va mantenir ferm en el veto al vaixell, però va apuntar que navega per aigües competència de la Capitania marítima de l'Estat. Tant des de Foment com de Salvament Marítim, consultats ahir a la tarda, van negar cap intervenció perquè només actuen si hi ha «risc o amenaça marítima». Salvament va informar que el C-Star no havia fet cap trucada d'urgència, però que l'armador sí que els havia informat que s'estaven quedant sense combustible.

Capitania pot donar combustible

A última hora d'ahir, Girona Acull es feia ressò de la possibilitat que Capitania Marítima els donés combustible per allunyar-se de les costes espanyoles.