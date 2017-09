Les patronals gironines d´allotjament turístic creen una taula per potenciar el sector

Les organitzacions empresarials de l'allotjament turístic de les comarques gironines s'han unit per dur a terme accions conjuntes i enfortir el sector, creant la Taula empresarial de turisme gironina. Els mou la voluntat de dotar el sector d'una única i potent veu davant les administracions, i així defensar millor els interessos comuns. Entre els seus objectius destaquen afavorir la desestacionalització del turisme gràcies a promocionar el mercat de proximitat, i millorar la imatge del sector. També vol potenciar els beneficis del turisme sobre el territori i fer-lo compatible amb la vida habitual dels nadius.

La iniciativa està impulsada per l'Associació de Càmpings de Girona, l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona i l'Associació Catalana d'Agències de Viatge (ACAVe). La nova plataforma pretén tenir una visió compartida i conjunta amb tots els agents del sector al territori.

Taula empresarial de turisme gironina es va constituir formalment el passat 19 d'agost, dos dies després dels greus atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, per condemnar amb contundència els atacs i per analitzar l'impacte que podia tenir en el turisme, tenint en compte que ens trobàvem en ple mes d'agost. Els seus impulsors van decidir després mantenir-la, amb finalitats ben diferents.

Els seus objectius són impulsar accions de promoció en els mercats de proximitat per tal de poder millorar les ocupacions en els mesos de maig, juny, principis de juliol, setembre i octubre. També s'han proposat potenciar la imatge del turisme de la demarcació i els seus beneficis en el territori així com potenciar i incentivar la convivència entre els ciutadans i els turistes.



Cap un model equilibrat

En aquest sentit, les organitzacions que formen part de la nova plataforma volen expressar el seu «compromís amb els ens de promoció i gestió turística per tal de continuar avançant cap a un model equilibrat, amb el que tothom hi pugui conviure». La intenció és aconseguir «un model turístic de qualitat, sostenible i consensuat amb el territori», que al mateix temps «permeti aconseguir un equilibri entre les persones que viuen del turisme i les que conviuen amb els turistes».

En el marc de la Taula es faran valoracions conjuntes de les temporades turístiques -fins ara es realitzen per sectors- i s'abordaran les problemàtiques que vagin sorgint. Així mateix, es duran a terme trobades de forma periòdica, segons les necessitats de les accions o els projectes que s'estiguin duent a terme.

Segons van destacar ahir els representants de les diferents organitzacions que formen part de la Taula i que s'han constituït com a lobby empresarial, «aquesta suma d'esforços és una gran oportunitat per reforçar el sector i potenciar Girona com una gran destinació turística».