La tripulació demana ajuda al pràctic del port de Palamós

A bord del vaixell C-Star ja no hi hauria membres del grup ultra, tal com ho va fer saber la seva tripulació, formada per nou mariners d´Sri Lanka –vuit, segons va informar Thomas Egerstrom a aquest diari–, al pràctic del port de Palamós, Pedro Buil.

Els mariners li van explicar que els neonazis van desembarcar a Malta ara fa aproximadament vint dies, moment en què també es va acabar el contracte amb l´armador. De fet, el buc del vaixell s´ha repintat amb color negre i ja no llueix missatges en contra dels rescats.

La tripulació del C-Star va demanat ajuda perquè es troben sense menjar, aigua ni combustible. Fins ahir a la nit es trobaven fondejats davant el port de Palamós, perquè tant la Direcció General de la Marina Mercant –que depèn de l´Estat– com Ports de la Generalitat els han denegat l´entrada.

El pràctic del port de Palamós va proposar als tripulants que, mentre intenten trobar una solució, pesquin per menjar i intentin recollir aigua de la pluja.

D´acord amb la seva versió, la situació del vaixell va derivar en una altra de ben diferent a la de l´estiu, ja que van dir que l´armador s´ha desentès del C-Star i la tripulació no té diners per pagar el combustible. Tot i això, ahir a la tarda, des de Salvament Marítim van informar a Diari de Girona que va ser, precisament, l´armador del vaixell qui es va posar en contacte amb ells per explicar-los el problema amb què es trobava el C-Star, ja que no podien atracar al port de Palamós i repostar.

Aquest dimecres està prevista una reunió amb representants de Capitania Marítima i altres autoritats del port per intentar trobar una sortida a la problemàtica. Ahir, una dotació de la Guàrdia Civil també es va desplaçar fins al port de Palamós davant la situació en què es troba el vaixell.