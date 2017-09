La UdG convoca una mobilització per denunciar les accions de l'estat espanyol contra el Govern

La Universitat de Girona (UdG) ha convocat per aquest divendres una mobilització per denunciar les accions que l'estat espanyol està duent a terme "contra les institucions i autogoverns catalans". L'acte s'iniciarà a dos quarts de dotze del amb una concentració als campus de Montilivi, el del centre i del Barri Vell. Després, els manifestants es dirigiran a l'edifici del Rectorat, on es llegirà un manifest i el seguici emprendrà el camí cap a la delegació del Govern de la Generalitat a Girona.

La concentració, promoguda des del Rectorat, compta amb el suport del Consell d'Estudiants, els deganats i les direccions dels centres docents. La universitat ja ha expressat aquest dimarts el seu rebuig als escorcolls i detencions que s'estan produint i ha instat a la comunitat educativa a mobilitzar-se. L'objectiu, asseguren, és "poder expressar lliurement el desig de democràcia".