Unes 200 persones acompanyen els alcaldes d'Olot i la Bisbal a declarar

L'alcalde de la Bisbal, Lluís Sais (ERC), ha estat el primer alcalde que aquest dijous estava citat a declarar davant Fiscalia de Girona com a investigat per col·laborar amb el Referèndum. Mitja hora abans, més de 150 persones, entre veïns del municipi, regidors i alcaldes de diferents punts de la demarcació han volgut donar-li suport amb una concentració a les portes del Palau de Justícia. L'han rebut amb crits de 'votarem', 'independència' i 'no estàs sol'.



A tres quarts d'onze, Sais ha sortit de les dependències i ha explicat que s'ha acollit al dret de no declarar i ha subratllat que "es deu al poble' i "no a un estat dictatorial ni a un franquisme que continua dominant el govern estatal i les estructures d'Estat'. El batlle també ha fet una crida als ciutadans perquè continuïn mobilitzant-se pacíficament. L'altre alcalde d'ERC citat a declarar aquest matí era el de Santa Coloma de Farners, Joan Martí, que no s'ha presentat. Ahir dimecres ja va anunciar que no es presentaria perquè considera que la Fiscalia està "desacreditada".



Lluís Sais s'ha acollit al seu dret a no declarar. Per la seva part, l'alcade d'Olot, Josep Maria Corominas ha arribat amb la vara d'alcalde.







Una cinquantena de persones entre militants sobiranistes, regidors i alcaldes de la Cerdanya s'han desplaçat aquest matí a Girona per donar suport a l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, en la seva declaració davant la fiscalia. Una trentena ho ha fet en un autocar organitzat per l'ANC i el PDECat, mentre que els vint restants ho han fet en vehicles particulars. Entre la delegació hi ha regidors de Puigcerdà i algun alcalde com el d'Alp, Ramon Moliner, i el de Ger, Alfons Casamajó, segons han explicat els dirigents del partit. Piñeira ha estat citat a la Fiscalia de Girona a la una del migdia per tancar la ronda de declaracions d'altres alcaldes de capitals comarcals de la demarcació.