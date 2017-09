240 famílies exposen de Besalú els seus hàbits en la recollida

Unes 240 famílies han contestat l'enquesta de l'Ajuntament de Besalú sobre els hàbits a l'hora de deixar els residus als contenidors. La consulta va tenir lloc durant l'estiu i ara l'empresa encarregada ha fet públics els resultats. L'enquesta és per comprovar els costums abans de canviar l'actual sistema de recollida sobre la base de contenidors pel porta a porta.

La regidora d'Hisenda, Fina Surina (PDeCAT), ha comptat que les respostes abasten una població de 800 persones. Segons ella, el 95% de les respostes han indicat que reciclen de manera habitual. Un 54% dels enquestats ha valorat en positiu el sistema de recollida actual i un 46% ho ha fet en negatiu. Pel que fa al porta a porta un 25% han respost que desconeixen el sistema. Surina ha valorat que l'alt percentatge de desconeixement farà que l'Ajuntament potenciï els tallers i les xerrades de cara a l'inici del porta a porta.

L'Ajuntament de Besalú havia d'activar el porta a porta enguany, però encara no ho ha fet.

La regidora ha indicat que és perquè ho volen fer quan els veïns estiguin ben preparats. Segons ella, no hi ha pressa, perquè es tracta d'un canvi d'hàbits molt important. Ha considerat que durant dècades els veïns han dut les escombraries a les zones de contenidors situades a pocs metres de les seves llars i han procurat fer selecció. En canvi, aviat, hauran de deixar els residus a la porta de casa seva però cada dia una fracció diferent per seleccionar millor.