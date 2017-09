Blaumut, ho deixem per un altre dia?

laumut –«una paraula que no vol dir res, però que ens defineix molt bé», explicava la banda en una entrevista a Catalunya Ràdio– tenia programat un concert el dia «D»: l'1 d'octubre, a les sis de la tarda, el quintet de músics barcelonins havia d'actuar al Teatre de Bescanó, el de les pastanagues contra l'IVA cultural, que aquell dia comptava inaugurar la nova temporada. De les 337 localitats disponibles, 292 ja estaven ocupades, de manera que els programadors ja tenien el cartell de «tot venut» a punt per imprimir. Però davant la situació política a Catalunya, que tot ho abraça aquest dies pels mèrits que fa la Guàrdia Civil, la direcció de la sala ha decidit ajornar el concert, que es traslladarà en el calendari uns mesos més enllà, al primer trimestre de 2018. Els seguidors de Blaumut que havien comprat l'entrada recuperaran els diners i tindran preferència en la reserva de localitats per al concert de l'any que ve: «els avisarem per correu uns dies abans de posar les entrades a la venda», explica el director del teatre, Quim Marcé. Equilibri –estat que no defineix, precisament, el panorama català– és el disc d'estudi editat per Música Global i produït per Marc Parrot que Blaumut havia de presentar d'aquí a deu dies en terres bescanonines. Coneguda la proposta de canvi de Quim Marcé, la banda, «que ho va veure clar de seguida», segons explica el director de l'equipament, pujarà a l'escenari de l'antiga factoria Grober més endavant. «De mantenir el concert per a l'1-O no hauríem estat tranquils. Ens hauríem assegut a la platea pendents del Twitter i d'allò que passés a fora, ja que serà un dia d'elecció gens normal i tocarà estar per altres coses», afegeix el director. Coincideix en el diagnòstic l'alcalde, Pere Lluís Garcia, que veu «encertada» la decisió per «l'excepcionalitat del moment».