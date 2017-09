La Creu Roja ha fet 4.703 actuacions sanitàries a les platges gironines

Les assistències sanitàries, sobretot per ferides i traumatismes lleus o l'exposició excessiva al sol, han motivat la majoria de les actuacions de la Creu Roja a les platges gironines aquesta temporada d'estiu.

Aquest estiu, la Creu Roja ha destinat 45 professionals a vigilar 17 platges gironines, on han realitzat prop de 10.000 intervencions. D'aquestes, 4.703 han estat per raons sanitàries i, dintre d'aquest bloc, els traumatismes han estat el motiu principal per requerir l'atenció de la Creu Roja; en 2.483 casos, concretament.

El contacte amb meduses ha estat la segona causa d'assistència sanitària al litoral gironí, amb 1.605 intervencions. Mentre que les 615 restants han estat per diferents patologies, entre elles també les relacionades amb afeccions prèvies dels banyistes que es van manifestar mentre eren a la platja.

Els avisos preventius a banyistes han estat l'altre gran bloc de la feina de la Creu Roja, una tasca que han hagut de fer 4.556 vegades; 4.445 a la sorra i 111 des d'una embarcació.

D'altra banda, l'organització humanitària ha efectuat 44 rescats de banyistes i 170 evacuacions; una tasca que es completa amb 6 assistències des de la seva embarcació.

La Creu Roja de Girona destaca que aquest estiu han potenciat les assistències de tipus social, que han sumat 463. Gairebé la meitat d'aquest tipus d'actuacions, 225, s'han concretat en serveis a persones que necessiten una cadira amfíbia per ficar-se a l'aigua; a les quals s'afegeixen 197 ajudes a banyistes amb algun tipus de discapacitat. També han actuat davant la pèrdua de persones, de manera que han treballat per localitzar 24 menors extraviats i 4 adults que s'havien perdut o desorientat a la platja.

El perfil d'atesos per Creu Roja va des de majors de 65 anys fins a infants, i va destacar el col·lectiu de turistes, que desconeixen l'idioma o les condicions de la platja.