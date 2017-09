Bescanó, satisfet per l'absència d'«incidències» en els talls a la Pilastra

L'alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia, es declarava ahir «satisfet» per l'evolució de les obres en el tram Montfullà-Bescanó de la carretera N-141e, conegut popularment com el de «la Pilastra». Des de dilluns el trànsit queda interromput cinc nits a la setmana –de la de diumenge a dilluns i fins a la de dijous a divendres– amb motiu dels treballs d'eixamplament i de modificació de revolts de la via. Els talls tenen lloc a partir de les 22:30 i fins a les 5:30 de la matinada, un horari que, afirma el batlle, «genera poques afectacions als usuaris», ja que la carretera es pot mantenir oberta de dia, això sí, amb alguna interrupció intermitent.

Les tres primeres nits de talls, apunta Garcia, han transcorregut amb «plena normalitat»; això no obstant, afegeix, el consistori es manté amatent davant de possibles eventualitats.



Traçat més segur

La millora de la «carretera de la Vergonya» constitueix un projecte llargament reivindicat. El 2014 ja s'hi va practicar una intervenció que, amb un pressupost d'1,4 milions d'euros, va servir per millorar el traçat d'algun revolt i fer més segurs alguns encreuaments. Amb motiu d'aquesta última intervenció, que afecta un segment d'1,8 quilòmetres i que té un pressupost de 3,5 milions d'euros, les màquines van entrar al tram de la Pilastra a mitjans del mes de març passat, amb noranta dies de retard sobre el calendari previst. Les obres se centren a eixamplar la calçada –que ara té entre 6 i 6,5 metres i que en passarà a tenir nou–, a habilitar una «franja central zebrada» que servirà per reforçar «la separació de sentits» i a construir «cunetes formigonades».