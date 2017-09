Olot obrirà el restaurant del volcà Montsacopa en poques setmanes

El regidor de Promoció Municipal de l'Ajuntament d'Olot, Estanis Vayreda (PDeCAT), ha anunciat que l'obertura del restaurant del cim del volcà Montsacopa tindrà lloc en el termini de poques setmanes. Vayreda ha explicat que l'estructura ja està acabada i els serveis d'aigua, llum, gas i fibra òptica a punt. Segons ell, només falta que el concessionari posi el mobiliari que fa falta per començar l'activitat.

L'obertura del restaurant del cim del volcà Montsacopa és el final d'un procés començat fa més d'un any quan l'Ajutament va atorgar el projecte de restauració i ubicació d'un restaurant en un fortí situat al costat de l'ermita de Sant Francesc a l'empresa Pas14 arquitectes. El projecte va ser fetper Pere Limargas i Mireia Torras.

La transformació del fortí del segle XIX en un equipament de serveis es va alentir, perquè la Comissió de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat va demanar la conservació d'elements històrics de la fortificació.

Segons ha explicat Vayreda, en diferents ocasions, el restaurant del cim del Montsacopa ha de ser un aparador de la gastronomia de la Garrotxa. Com a reforç del menjar, l'establiment disposarà d'una immillorable terrassa amb vistes d'Olot.

També ha de ser un centre de serveis per a les persones que cada dia visiten el volcà. És a dir, un lloc on els visitants puguin ­disposar d'uns sanitaris en condicions i hi puguin prendre un refresc.

El restaurant és part important del projecte de millora del volcà Montsacopa com atracció turística. L'obertura de l'establiment tindrà lloc després d'uns anys de millores continuades en el volcà.

En aquest temps han reparat la pista que segueix els oratoris, han tret torres elèctriques, han renovat el paviment del cercle, han millorat el mobiliari i han canviat la il·luminació. Es tracta de millores fetes en diferents anualitats, però amb dos objectius, el d'aprofitar el volcà com un valor turístic i també connectar-lo a la ciutat.

El darrer objectiu cada vegada està més aconseguit, perquè són molts els veïns d'Olot que pugen al cim del volcà a passejar o a fer esport.