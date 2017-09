Les Preses activa un parc tancat per practicar ciclisme

L'Ajuntament de les Preses ha activat un parc ciclista tancat per a la pràctica del ciclisme de trial i de muntanya.

Ho ha fet amb la col·laboració de l'escola de ciclisme Carles Torrent. El parc està ubicat a la zona de Can Xingurri i pot acollir una seixantena de nensi nenes.

Es tracta de la primera vegada que a la Garrotxa es posa en servei un equipament d'aquest tipus. El circuit està format per un seguit de promontoris de terra, guals i pneumàtics. El parc està fet amb sauló i terra.

La intenció és que la mainada pugui iniciar-se en la pràctica del ciclisme de roda grossa sense haver d'introduir-se en pistes de muntanya. És a dir, d'una manera segura.

L'actuació ha costat uns 4.000 ? que han estat finançats per l'Ajuntament.

A més de disposar d'un servei de lleure més per als veïns i per la gent que el vulgui fer servir l'Ajuntament ha aconseguit dinamitzar la zona de can Xingurri. Es tracta d'una àrea situada prop del polígon industrial i fins ara poc concorreguda.