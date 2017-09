El telèfon per a víctimes de violència masclista ha rebut 126 trucades aquest estiu a Girona

Les trucades al número de telèfon d'atenció a víctimes de violència de gènere han augmentat durant les vacances d'estiu a les comarques de Girona, ja que els mesos de juliol i agost s'han tancat amb 126 telefonades més de les que s'havien fet fins al juny. Aquesta xifra apropa al mig miler el nombre d'usuaris gironins que el 900 900 120, la línia gratuïta i confidencial habilitada per la Generalitat, ja ha tingut aquest any.

L'última actualització de dades de l'Institut Català de les Dones, datada l'1 de setembre, confirma el creixement d'activitat que el telèfon d'atenció a víctimes de violència masclista està registrant enguany. Des de l'1 de gener i fins al 31 d'agost, aquesta línia telefònica ha rebut 471 trucades proviments de les comarques gironines; 53 més de les que havia acumulat fins al mes anterior i 126 de les que s'hi havien realitzat fins al juny.



Distribució comarcal

En el que portem de 2017, el 900 900 120 ha atès 214 trucades fetes des d'algun municipi del Gironès, 65 més que al juny, abans de les vacances; n'ha rebut 95 de la Selva, 18 més que a principis d'estiu; 85 de l'Alt Empordà, 15 més que fa dos mesos; 47 del Baix Empordà, que es corresponen amb 16 més que al juny; 13 de la Garrotxa, 3 més; 10 del Pla de l'Estany, 4 més; 7 del Ripollès, 5 més; i 6 de la Cerdanya, el doble que dos mesos abans.

Aquestes 471 comunicacions representen el 6,9% del total de Catalunya, un percentatge que només està per sota del Camp de Tarragona –on s'ha fet el 8,2% de totes les trucades registrades des del gener– i de l'àrea metropolitana de Barcelona –que suma el 70,7% de les telefonades.

Tot i l'increment de l'activitat que aquest telèfon va registrant mes a mes en el que portem de 2017, les estadístiques de l'Institut Català de les Dones mostren que les xifres pugen i baixen lleugerament cada any des del 2013. Llavors, a les comarques de Girona es van sumar 663 telefonades, per 620 del 2014. L'any següent van créixer fins a 691, per descendir molt poc el 2016 i tancar l'any amb 681. Aquestes dades, però, encara van ser més elevades entre 2008 i 2012, amb un màxim de 899 telefonades per violència masclista el primer d'aquests anys, de 853 el 2009, 768 el 2010, 815 el 2011 i 817 el 2012.



Víctimes, entorn i professionals

El número 900 900 120 està disponible les 24 hores de tots els dies de l'any, tant per a víctimes com per a persones del seu entorn o per a professionals mèdics o dels serveis socials.