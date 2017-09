Els càmpings es marquen com a objectiu aconseguir més clients el mes de juliol

El balanç d'aquesta temporada dels càmpings gironins és semblant al de la passada i amb una demanda que s'allarga fins a finals de setembre. L'ocupació al juliol ha estat més baixa, però les darreres setmanes d'agost i començament de setembre s'han incrementat les reserves en relació al mateix període de l'any passat. Els càmpings gironins han registrat ocupacions al juliol d'entre el 65 i el 70% i a l'agost, d'una mitjana del 85%, amb puntes del 95%. Ho va donar a conèixer ahir Miquel Gotanegra després de ser reelegit president de l'Associació de Càmpings de Girona, durant l'assemblea que es va celebrar a Darnés Grup, a Torroella de Montgrí. El reelegit president manté que cal aconseguir més clients al juliol, mes que depèn molt de les dates de les vacances escolars d'altres països.

Gotanegra, que comença el seu segon mandat de quatre anys al front de l'entitat, apuntava com a novetat un increment progressiu del turisme català, «gràcies a la gran tasca que fa el sector i a les campanyes de promoció cada cop hi ha més catalans que opten per passar les seves vacances en un càmping».