Les estacions de muntanya de Girona reben 374.000 visitants

Aquest estiu 374.198 visitants han passat per les tres estacions de muntanya que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) té a la província de Girona, un 4,3% més que la temporada de 2016. Vall de Núria ha acollit 327.972 visitants; la Molina, 40.428 i Vallter 2000, 5.798. En conjunt –afegint-hi l'estació de Port Ainé, al Pirineu lleidatà, i els trens turístics–, 1,1 milions de visitants han participat en les activitats de les estacions de muntanya, informa el Departament de Territori i Sostenibilitat.

En aquest context, el Departament precisa que la Molina, Vall de Núria, Montserrat i els Trens Turístics encara no han tancat temporada i funcionen a «ple rendiment», cosa que farà augmentar la xifra final. Més concretament, un total de 387.889 persones han visitat les quatre estacions, des del mes de maig fins al 10 de setembre, mentre que 732.614 viatgers han fet servir el cremallera i el funicular de Montserrat, el cremallera de Vall de Núria, el Tren del Ciment i el Tren dels Llacs. Les «xifres positives», a ulls de Territori, d'aquest estiu han estat possibles «gràcies a l'increment i a la consolidació de les activitats organitzades a la Molina, Vall de Núria i Vallter 2000». A més, s'han dut a terme tota mena d'esdeveniments lúdics i esportius, com curses i competicions de bicicleta, trail running i proves d'ultrafons, amb molt bona acceptació per part del públic. Els 40.428 visitants de la Molina «consoliden cada cop més l'estació degana com a destí d'estiu, a més, tenint en compte que els clients que pugen al Telecabina han augmentat en un 18%», assenyalen des de Territori. Durant els mesos de més calor, l'estació ha ofert un ampli ventall de propostes pensades per a tots els públics, com el Bikepark, el Parc d'aventura, els inflables o les activitats del llac (ponis, barques, circuit de fauna, zona lúdica i d'aigües, entre d'altres).

De la seva banda, el cremallera de Vall de Núria ha transportat durant la temporada d'estiu un total de 130.210 viatgers, un nombre molt similar al passat any. Es guanyen visitants principalment de turisme familiar de proximitat any rere any. En concret, 70.758 persones han fet servir les activitats de l'estació. Entre les propostes més destacades es troben el Parc Lúdic, les sortides nocturnes de muntanya, la granja o el casal d'hípica. Durant els mesos d'estiu, Vall de Núria destaca per ser l'estació de referència dins del Grup FGC, ja que és un destí d'estiu consolidat on es guanyen visitants principalment de turisme familiar de proximitat any rere any. Aquest 2017 n'ha rebut 327.972, segons les dades del Govern.

Vallter 2000, durant la temporada 2015, va tenir lloc una remodelació del telecabina que porta fins al Mirador de la Costa Brava que va suposar, el 2016, un increment del 72% de visitants. En la temporada actual Vallter manté l'afluència de visitants.



Preparant l'hivern

Un cop finalitzada la temporada d'estiu, les estacions d'esquí del Grup FGC ja estan enllestint els últims detalls de cara a la temporada d'hivern 2017-2018. Tot i això, Vall de Núria i La Molina allargaran la temporada d'estiu. Vall de Núria és un destí turístic els 365 dies de l'any.

Entre les diferents propostes que s'hi poden fer destaquen: el minigolf, la zona de tir amb arc, les exposicions, les visites guiades o el circuit d'orientació. A més, la tardor és ideal per fer senderisme en un entorn com el de Vall de Núria, un espai protegit pel nou Parc Natural de les Capçaleres del Ter i Freser des del 2015. Pel que fa a La Molina, obrirà el Telecabina fins al 15 d'octubre, de 10:00 a 18:00 hores.