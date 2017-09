Hospitalaris pallassos d´hospital

Recordo la cara dels nens quan començàvem, la sorpresa dels petits i del personal de l'hospital. La diferència entre un pallasso de teatre i un pallasso d'hospital és clara... quan veus que surt un pallasso a l'escenari, de seguida penses 'ai, què farà?', però quan el veus a l'hospital, la pregunta que et ve al cap és 'què fa aquest aquí!'», explicava ahir Miquel Noguer, un dels fundadors del grup Xaropclown, per donar el tret de sortida a les terceres jornades estatals de pallassos d'hospital que se celebra aquests dies a Girona i en les quals els gironins exerceixen com a amfitrions.

La cita, que se celebra coincidint amb el desè aniversari de Xaropclown, reuneix 22 grups de pallassos d'arreu de l'Estat i un grup convidat provinent de Colòmbia, i treballarà per gestar el naixement de la Federació Estatal de Pallassos d'Hospital, una oportunitat per col·laborar i construir projectes comuns o aconseguir més formació per consolidar una professió que fa riure però que ningú es pren com una broma.

«Actualment, cada associació genera la formació interna per als seus pallassos, però això és costós. Si podem unir esforços ens sortirà més ecònomic i podrem accedir a professors més bons, serà més enriquidor per a tothom», assenyala la directora artística de Xaropclown, Ángeles García.

En aquest sentit, García recorda que els nous integrants que arriben a Xaropclown no només reben formació artística, sinó també una part de formació mèdica bàsica i acompanyament psicològic per ajudar-los a pair el que es trobaran a l'hospital.

«Se'ls ajuda a treballar en estratègies perquè la persona que hi ha darrere el pallasso pugui anar assimilant el que viu i sàpiga respondre a situacions que són difícils en l'aspecte personal», explica.

«Per ser un bon pallasso d'hospital no n'hi ha prou en ser un bon pallasso. Fa falta ser pallasso i persona, saber aguantar tot el que et trobaràs i posar-te al servei del nen, donar-li espai perquè continui sent nen tot i estar ingressat», va remarcar durant el seu discurs Noguer en la inaguració de les jornades.

A l'acte al saló de descans del Teatre Municipal de Girona, ple de nassos vermells, galtones rosades, roba de colors estridents i perruques arrissades coronades amb barrets i flors, Noguer també va bromejar sobre la diferència ente els pallasssos d'hospital i els pallassos hospitalaris, els que et reben amb hospitalitat.

Mentre durin les jornades, els participants es reuniran en tres taules de treball centrades en la gestió, la direcció artística i la captació de fons, però també faran formació conjunta i una trentena de pallassos visitaran els hospitals de les comarques gironines.

Un dels centres que visiten avui és l'hospital Josep Trueta de Girona, on els pallassos amfitrions de la trobada estatal treballa des de fa una dècada. En aquest temps, Xaropclown ha visitat uns 25.000 nens hospitalitzats, convertint-se en un actor més de l'assistència als més petits i als seus familiars i aconseguint «generar un ambient diferent» al centre, va destacar ahir la doctora Glòria Padura, directora de l'hospital gironí.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, també va voler agrair «de cor» la tasca que fan els pallassos tant amb els infants ingressats com amb les seves famílies «en nom dels qui lamentablement els han de conèixer en moments difícils». «L'única manera de superar els moments difícils, i últimament en vivim, és amb un somriure», va reblar l'alcaldessa, que va arrencar les rialles als pallassos amb un parlament més distès que les declaracions que ha de fer darrerament, presentant-se com «la millor intervenció de l'acte, la del polític, la que tothom espera».