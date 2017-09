Inversió de 270.000 euros en l'estació de Sant Jordi Desvalls

Les obres per millorar l'accessibilitat a l'estació de tren de Sant Jordi Desvalls, ubicada en el traçat de la línia Barcelona-Portbou ja estan en marxa. L'administrador d'infraestructures Adif informava ahir que el projecte s'ha adjudicat a l'empresa Tecyr Construcciones y Reparaciones, amb una pressupost de 265.988 euros, IVA inclòs. El termini estimat de les obres és de cinc mesos i mig. Aquesta actuació està pensada per millorar l'accessibilitat, la comoditat i la seguretat dels usuaris.

En aquest context, les obres consistiran, bàsicament, a aixecar el nivell de les dues andanes existents fins a uns 68 centímetres per sobre del carril, en un tram de plataforma de 200 metres. També es renovarà el paviment i s'inclouran «bandes d'aproximació» per tal d'identificar les zones de seguretat de cara a les persones amb discapacitat visual, informava Adif en un comunicat.

Els treballs també serviran per traslladar i adaptar el pas que fins ara hi havia entre andanes; al mateix temps, es construiran rampes protegides amb baranes per facilitar l'accés a l'estació de les persones amb problemes de mobilitat reduïda. D'altra banda, Adif també instal·larà un nou sistema d'il·luminació tipus LED i col·locarà una marquesina de formigó a l'andana de la via 1, que substituirà la que hi ha actualment. També es restaurarà i pintarà la marquesina que hi ha a l'andana principal, es construiran noves canalitzacions i s'adequaran els entorns i accessos.



Disset projectes més

A principis del mes d'agost, l'administrador Adif anunciava que disset estacions de tren de línies convencionals que discorren per les comarques de Girona es beneficiaran d'un pla global d'obres de millora, que s'estendrà a un total de 67 instal·lacions catalanes. La majoria, explicava l'administrador d'infraestructures ferroviàries, es troben en poblacions rurals.

Pel que fa a la província de Girona, els projectes de millora inclosos en el programa d'Adif es duran a terme a les estacions de Bordils-Juià, Camallera, Campdevànol, Celrà, Colera, Fornells de la Selva, la Molina, Planoles, Puigcerdà, Ribes de Freser, Riudellots de la Selva, Sant Miquel de Fluvià, Toses, Urtx-Alp, Vilajuïga, Vilamalla i la Farga de Bebié, una estació situada entre els municipis de Montesquiu i les Llosses, a cavall d'Osona i del Ripollès.

A banda de les de Girona, les 67 estacions catalanes en les quals Adif té previst fer-hi actuacions es reparteixen entre les comarques de Barcelona (vuit), Lleida (10) i Tarragona (32). En la majoria dels casos, es tracta de treballs de pintura i neteja de grafits, reparacions de façanes i cobertes, tasques relacionades amb l'electricitat, il·luminació d'andanes, millora de marquesines, reposició de senyalització, poda de vegetació i recollida de runa. En l'àmbit estatal el pressupost puja a 2,16 milions.