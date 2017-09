Quatre ajuntaments del Ripollès no tenen interventor des de fa mesos

El Consell Comarcal del Ripolles s'ha queixat del fet que els ajuntaments de Gombrèn, Campelles, Vallfogona de Ripollès i Ogassa, a més de la Mancomunitat de la vall de Camprodon, des de fa mesos, estan sense servei d'intervenció, perquè tot i tenir-lo contractat, la Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de Girona no els el fa.

És a dir, ara no tenen un servei de control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària de l'Ajuntament. La queixa dels ajuntaments va ser exposada en una moció en el ple del Consell Comarcal del Ripollès del dimarts, dia 19 de setembre.

El suport d'intervenció als ajuntaments forma part d'un acord entre el Consell Comarcal i la Xarxa Local de Municipis (Xaloc) de la Diputació de Girona.

Des de fa temps, XALOC presta el servei d'intervenció sense incidències rellevants. Això no obstant, XALOC no ha cobert la baixa d'un dels empleats del servei, tot i que els ajuntaments afectats han fet diverses peticions expresses.

El fet de no cobrir la baixa, és considerat pels ajuntaments afectats com un incompliment greu del conveni subscrit. A més, apunten que els deixa en indefensió total i afirmen que no podran acomplir els requeriments legals en gestió econòmica. Assenyalen que no complir en matèria d'intervenció els pot afectar a l'hora de demanar subvencions.

Davant de la situació, el ple del Consell Comarcal del Ripollès va aprovar per urgència una moció que expressa el descontentament dels alcaldes per una situació que defineixen d'insostenible i demanen a XALOC la cobertura urgent de la plaça d'interventor mentre el titular estigui de baixa.

Tot i la queixa, el Consell Comarcal del Ripollès, amb el dictamen favorable del consell d'alcaldes i alcaldesses, va acordar renovar el conveni de cooperació en serveis jurídics, administratius i econòmics amb XALOC.

El 2013, XALOC va assumir les funcions d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i financera als municipis, que fins llavors prestava el Consell Comarcal del Ripollès. El fet va suposar la transferència de sis empleats del Consell Comarcal del Ripollès a l'organisme de la Diputació de Girona.

Llavors, el Consell Comarcal del Ripollès va optar per deixar l'assistència dels serveis administratius dels ajuntaments petits a Xaloc, perquè suposava la garantia d'oferir un servei de més qualitat. De fet, l'assistència als municipis, sobretot els petits, és el motiu de l'existència dels consells comarcals.



Relleus i espais naturals

En el mateix ple, van prendre possessió dos nous consellers comarcals. Carme Serrano de Ripoll va passara substituir el camprodoní, Jordi Batchellí. Per la seva part l'alcalde de Setcases, Carlos Fernández, cobreix la vacant de la regidora de Ripoll, Anna Belén Avilés.

El ple també va aprovar ratificar la modificació dels estatuts reguladors del Consorci per a la protecció i gestió dels espais d'interès natural del Ripollès (CEINR), que el mateix organisme ha aprovat aquest estiu.

Aquests estatuts s'han modificat per adaptar-los a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local i en la Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, que actualment es recullen en la Llei de règim jurídic del sector públic. El canvi implica que el CEINR passa a estar adscrit al Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de Medi natural. El Consell Comarcal del Ripollès seguirà tenint veu i vot en la junta del CEINR.