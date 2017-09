Una efemèride per posar en valor la recerca contra el càncer

El Dia Mundial de la Investigació en Càncer és una iniciatia de l'AECC per conscienciar la societat sobre la importància de la investigació contra la malaltia. La Fundació Científica de l'AECC ha finançat 250 projectes d'investigació des de 2011, 56 dels quals a Catalunya, i s'han estabilitzat laboralment 100 investigadors amb una inversió de 40 milions.

Entre les beques atorgades, hi ha les obtingudes aquest any per Marc Masjuan Llagostera, estudiant de la Universitat de Girona, per realitzar unes pràctiques en un laboratori especialitat en oncologia, i per Claudia Fina Planas, professional de l'hospital Josep Trueta de Girona, que ha rebut una beca de formació que li permetrà fer un màster en oncologia.