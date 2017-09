El plànning del cap de setmana

Música El Festisurf Costa brava

?Sala Polivalent (Castell d´Aro). D Dissabte 23 H 21.00 h

P Gratuït W http://www.festisurfcostabrava.com

Castell d´Aro acomiada la temporada estival amb una nova edició del Festisurf Costa Brava. Los Tiki Phantoms obriran la vetllada per donar pas als britànics The Fuzillis i MFC Chicken. I per tancar la nit els californians The Phantom Surfers posaran la cirereta a una festa de surf, frat i rock´n´roll, que ja ha esdevingut tot un clàssic.



Girona

teatre «Fairfly» de la calòrica

?La Planeta (Girona) D Dissabte 23 i diumenge 24

H 21 h i 18 h P 14 € E https://gironacultura.koobin.com

Quatre amics intenten organitzar-se després que l´empresa on treballen els comuniqui l´obertura d´un ERE. La primera idea és lluitar per defensar els seus llocs de feina, és clar. Però de quina manera? I de què servirà? Una brillant comèdia de la companyia La Calòrica, sobre la bombolla de l'emprenedoria.



OLOT

teatre «Art», de Yasmina reza

?Teatre Principal (Olot) D Dissabte 23 H 19.00 h

P Entre 6 € i 22 € Whttps://olotcultura.koobin.com

Art és una obra divertida i enginyosa que parla de l´amistat i la incomunicació. La compra per part d´un dels protagonistes d´un quadre en blanc per valor de dos-cents mil euros posarà a prova l´amistat de tres homes. Aquest text de Yasmina Reza, convertit en un èxit internacional, ha estat traduït a més de trenta llengües.

Platja d´aro

fira La festa del motor clàssic

?Aparcament Masia Bas (Platja d´Aro). D Dissabte 23

H De les 9 h a les 19 h. P Gratuït W http://www.retromotor.cat

Aquest dissabte, l´aparcament municipal de la Masia Bas de Platja d´Aro, acull la vintena edició de Retro Motor Platja d´Aro-Memorial Ralf Kosidlo, un conjunt d´activitats de motor clàssiques, que converteix la fira en un important punt de trobada de tots els afeccionats i amants dels vehicles d´època.



Banyoles

infantil «Ni cap ni peus»

?Plaça de les Rodes (Banyoles) D Diumenge 24

H 18.00 h P Gratuït W http://cultura.banyoles.cat

Espectacle d'inici de temporada on l'objectiu és clar: passar una bona estona. Un espectacle de circ i pallasso, potent i amb moltes disciplines: roda cyr, malabars, pal xinès, manipulació d'objectes, verticals amb cadires i acrobàcia. Un show fresc on la comicitat és sempre present, destinat a un públic familiar.



L´estartit

Fira pirates i corsaris, illes medes

?Diversos espais (L´Estartit) D Divendres 22, dissabte 23 i

diumenge 24 H Tot el dia W http://www.visitestartit.com

Durant tres dies, l'Estartit acull la fira dedicada als Pirates i Corsaris a les Illes Medes. Un esdeveniment que convida tothom a fer un viatge fins a l'època que els pirates assatjaren les nostres Illes Medes. Del desambarcament fins a la fugida dels pirates, tallers, exposicions i espectacles de carrer.

girona

Fira cervesa artesana i gastronomia

L'Associació El Tirador de cervesa artesana de les comarques gironines i l'Associació de Bars i Restaurants Plaça Independència, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona, celebra aquest cap de setmana la Fira Gastronòmica de la Cervesa Artesana i la Restauració de Girona. Divendres, dissabte i diumenge (22, 23 i 24 de setembre) de les 6 de la tarda fins a la mitjanit la plaça Independència de Girona acollirà la mostra de cerveses artesanes elaborades a les comarques gironines, que es podran acompanyar de les tapes dels restauradors de la plaça. Com en anteriors edicions, la fira vol ser un aparador de la gastronomia de qualitat i de proximitat. També es podrà tastar la feina dels homebrewers locals, que elaboren la seva pròpia cervesa de manera casolana, a l'estand de l'Associació El Tirador.

girona

música Steve Smyth & The Diablos

?Yeah Indie Club (Girona) D Diumenge 24

H 19.30 h P 6 € W http://www.yeahindieclub.cat

El music australià establert a Barcelona Steve Smyth torna aquest diumenge al Yeah de Girona, sala en la qual s´ha convertit ja en tot un fill pròdig. Aquesta vegada, Smyth vindrà acompanyat de la banda Los Diablos, per oferir un dels seus poderosos concerts, farcits de rock, emoció i ràbia sonora.



girona

música Sheila Jordan a l´auditori

?Sala de Cambra de l´Auditori (Girona) D Diumenge 24

H 20 h P 25 € E https://gironacultura.koobin.com

El Girona Jazz Festival du a l´Auditori la cantant nord-americana Sheila Jordan. De veu delicada, sempre s'ha trobat còmoda tenint com acompanyant el baix, amb qui ha aconseguit un grau de llibertat i contrasts significatius. Actuarà acompanyada de Albert Sanz (piano), Javier Colina (contrabaix) i Jorge Rossy (bateria).