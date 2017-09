El premi Banyolí de l´Any 2017 distingeix la família del documental «El viatge d´Unai»

La família formada pel fotògraf Andoni Canela, l'escriptora Meritxell Margarit i els seus fills Unai i Umaia, que van voltar pel món durant un any i mig vivint a la naturalesa i fotografiant animals en extinció, va rebre ahir el 9è premi Banyolí de l'Any 2017, que l'Ajuntament va entregar en un acte presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i l'assistència de prop de 300 persones.

El reconeixement a la Trajectòria Personal es va lliurar al músic i professor Pere Frigoler i Teixidor, el premi a la Millor Iniciativa Social es va atorgar a Les Guerrilleres del Ganxet i, finalment, el guardó a la Millor Iniciativa Empresarial va ser per a l'empresa banyolina Alumilux&Metall-Lux.

Enguany, el màxim guardó de la ciutat ha estat per a la família Canela Margarit que, a partir del punt de vista del seu fill de 13 anys, l'Unai, va mostrar una manera de viure que valora i respecta la naturalesa. La seva experiència es va recollir en la filmació El viatge d'Unai, que l'any passat va ser candidata a Millor Pel·lícula Documental en l'edició dels Premis Goya i la cadena de televisió Cuatro va adaptar amb el programa Espíritu Salvaje. El jurat ha valorat, especialment, que la família Canela Margarit hagi portat el nom de Banyoles arreu del món.

Pel que fa a Pere Frigoler, mereixedor del premi a la Trajectòria Personal, s'ha reconegut una vida dedicada a l'ensenyament a la ciutat on va néixer, Banyoles. Del seu currículum, en l'entrega de premis es va destacar que és organista des dels 22 anys; que el 1968 va posar en marxa una escola de música que duu el seu nom; que va ensenyar al Conservatori de Girona entre 1984 i 2004; i que porta 25 anys dedicat a la Coral Nova Llavor, amb només veus de dona.

Les guanyadores del premi a la Millor Iniciativa Social, Les Guerrilleres del Ganxet, són un grup de quatre dones promotores d'accions que han transcendit el municipi i la comarca. Enguany, una de les més sonades ha estat fer brollar la font sense aigua de davant l'ajuntament de Banyoles amb quilos de fil i llana. Elles mateixes es defineixen com un grup de dones a les que els agrada teixir, que converteixen aquesta passió en accions urbanes, ja siguin exhibicions públiques o reivindicatives contra la violència masclista o la desigualtat entre dones i homes, entre altres. El jurat ha valorat «la seva radicalitat creativa, la mobilització intergeneracional i el seu compromís transformador amb la millora de la ciutat i dels espais públics de Banyoles».

El guardó a la Millor Iniciativa Empresarial va ser per a l'empresa banyolina Alumilux&Metall-Lux, creada el 2006 a Cornellà del Terri i ara a Banyoles. Va néixer com un taller de serralleria, que els propietaris van anar orientant cap a l'arquitectura. També organitzen conferències amb arquitectes de prestigi i busquen projectes avantguardistes basats en la qualitat del disseny, la innovació i la sostenibilitat ambiental, econòmica i social. En l'últim Construmat, van guanyar el primer premi d'estands, comissariat per la Fundació Mies van der Rohe, amb una proposta d'arquitectura efímera amb 1.588 perfils d'alumini suspesos a 9 metres d'alçada.



Reconeixement a la feina

L'Ajuntament de Banyoles va afirmar que la progressió de la Nit dels premis l'ha consolidat com «una cita social de referència a la ciutat, que reconeix públicament la tasca que fan persones, empreses, entitats o associacions del municipi i del Pla de l'Estany».