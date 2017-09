Claus de casa que obren portes a les supervivents de la violència masclista

El fet d´estar a l´espera d´un pis i del judici provoca una situació d´ansietat i de pressió de la que no veus sortida», explica una dona que ha estat víctima de violència masclista i que ara se´n proclama «supervivent». Un qualificatiu que la Fundació SER.GI ha fet seu per posar nom a un projecte d´habitatge social protegit que ofereix una sortida –o, millor dit, un espai– a un col·lectiu que, després d´haver estat en cases d´acollida i esgotat els recursos d´urgència previstos per l´administració, encara no pot viure pel seu compte.

La «supervivent» relata el seu testimoni en un vídeo publicat al canal de YouTube de SER.GI, on apareix amb la cara pixelada per evitar que el seu agressor la reconegui. Ella és usuària d´un dels quatre pisos que la fundació gestiona a dintre del programa «Habitatge per a dones supervivents a la violència de gènere», que va posar en marxa a principis d´any després de constatar el forat existent en aquest àmbit. Una mancança de la que n´era conscient a través de les entitats que treballen amb les víctimes de maltractaments a les comarques de Girona.

Mercat de lloguer inaccessible

La mitjana d´edat de les dones que ara viuen en aquests pisos se situa entre els 25 i els 30 anys; dues hi estan soles i les altres, amb els seus fills. Pel que fa a la seva realitat econòmica, el director de la Fundació SER.GI, Lluís Puigdemont, va detallar que «algunes reben ajudes socials i altres tenen feinetes, però no suficient per pagar un lloguer del mercat lliure».

En el cas dels gestionats per l´entitat –de moment, tots quatre situats a la ciutat de Girona–, Puigdemont va concretar que la propietat «pot demanar mensualitats de 350 a 400 euros, s´arriben a acords perquè el lloguer social costi entre un 20 i un 30% dels ingressos». I pel que fa a la durada dels contractes de lloguer, com en els altres projectes d´habitatge social promoguts per SER.GI, són per tres anys renovables. «Són pisos de mediació o d´inclusió –va explicar el director– en els que es treballen tots els aspectes relacionats amb el programa», entre els quals destaca el suport psicosocial que ofereix una educadora social.

El testimoni de la dona que protagonitza el vídeo de la Fundació deixa clar l´efecte positiu de «poder estar en un pis sense preocupar-te». Una sensació que resumeix amb el concepte de «seguretat»; la que li dona el fet de «tancar la porta i tenir el teu espai, estar amb la teva família amb una tranquil·litat i un espai que t´ofereix una dignitat que et deixa créixer com a persona».

Sobre el funcionament del projecte, assegura que «he estat acompanyada i que m´han donat resposta en tots els moments que ho he necessitat»; a més de destacar que la iniciativa li ha facilitat l´accés a una llar i, en conseqüència, a gaudir d´un major grau d´autonomia i d´independència personal.

Com altres dones, ella està a l´espera de la celebració del judici pels maltractaments que va patir. «Quan estàs amb l´agressor ets víctima, però quan has sortit d´aquesta situació jo prefereixo el nom de supervivent perquè t´has d´afrontar a una situació en la que molt poques dones tenen l´habilitat o poden tirar endavant», explica; tot defensant que «no cal posar l´etiqueta ´soc víctima de violència de gènere´ per portar-la tota la vida».

Després de gairebé nou mesos de funcionament del projecte d´habitatge per a dones supervivents a violència de gènere, el director de la Fundació SER.GI remarca que «hem descobert una realitat que estava amagada», la d´unes dones que «queden en situació de desemparament i que han de començar una vida nova» perquè, si bé poden tornar al seu entorn familiar, «possiblement també hi ha l´agressor».

«Poder tenir un futur millor»

Des de la fundació es reconeixen satisfets de com s´està desenvolupant el programa perquè, tal com va explicar Puigdemont, estan comprovant que les dones que se´n beneficien «poden refer la seva vida amb tota normalitat i buscar possibilitats de poder tenir un futur millor».