«La muerte no es el final»

Uns tres-cents civils s´apleguen al castell de Sant Ferran per jurar la bandera espanyola i, si fos necessari, «entregar la vida

en defensa d´Espanya» enmig de la voràgine independentista |v Tres companyies militars acompanyen els ciutadans

El mateix dia que l´huracà polític (i social) que assota Catalunya de fa uns dies per obra i gràcia del «procés» adquireix intensitat màxima amb l´intent de prendre el control dels Mossos d´Esquadra per part del Ministeri de l´Interior, a l´enorme castell de Sant Ferran de Figueres, ahir, uns tres-cents civils, la majoria de la província de Girona, algun vingut d´altres regions de l´Estat –«veu aquella senyora gran d´allà? És de Madrid!», comentava en veu baixa i molt amablement un comandament de rang intermedi vestit amb un uniforme verd caqui impecable farcit de medalles– juraven estar disposats a morir per la seva pàtria. Literalment.

Professat el compromís i l´amor vitalici per Espanya, els «jurandos» (sic), un per un, desfilaven davant la bandera groga i vermella i li feien un petó, a ritme de les marxes militars que interpretaven amb precisió dues bandes de música, els boines verdes de la de Guerra del regiment de Sant Climent Sescebes i els boines negres de la que duu el nom de la batalla de Castillejos (1860).

La primera jura de bandera civil que s´oficiava a Girona servia també per commemorar el 375è aniversari del Regiment Arapiles 62 –el «viejo Arapiles» en argot castrense–, amb quarter general a Sant Climent i que duu el nom d´una altra batalla, en aquest cas de la Guerra de la Independència, que a l´inici del segle XIX va enfrontar Espanya amb les tropes de Napoleó. El combat va desencadenar-se el 1812 entre dos pujols d´un poble de Salamanca, l´Arapil Chico i l´Arapil Grande, i va saldar-se amb victòria de les tropes espanyoles, que comptaven amb el suport d´anglesos i portuguesos.

Presidia la jura de bandera, manu militari, el general de la Brigada Aragón I, José Luis Sánchez Martínez-Falero, acompa­nyat per altres comandaments de l´Exèrcit de Terra –no hi faltava, per descomptat, el coronel del Regiment Arapiles 62, Javier Mur Laguna–, de la Marina i de l´Exèrcit de l´Aire, i per un destacament de càrrecs del Partit Popular, amb l´altíssim Xavier Garcia Albiol al capdavant, secundat pel diputat al Parlament per Girona Sergio Santamaría, per la regidora de la ciutat Immortal Concepció Veray i pel subdelegat del Govern, José Manuel Sánchez-Bustamante.



«Vida en defensa d´Espanya»

«¡Españoles! ¿Juráis o prometéis (...) guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, con lealtad al Rey y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España?», va preguntar, de viva veu i com marca la llei, Mur Laguna des del faristol. «¡Sí, juramos!», van respondre els 300 ciutadans a l´uníson, sota un sol de justícia considerable. Expressat el compromís, besada la bandera i cridades a tot pulmó les consignes «¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Regimiento Arapiles!», el guió de l´acte solemne, que va durar una hora, cedia el protagonisme als prop de 350 militars que acompanyaven els civils. A banda de soldats de l´Arapiles 62, n´hi havia del «regiment germà» Galícia 64; en total, tres companyies col·locades en formació perfecta al pati d´armes del castell. Van cantar La muerte no es el final, himne compost pel sacerdot Cesáreo Gabaráin Azurmendi (1936-1991) –autor de peces com El pescador d´homes, molt habitual a les misses catòliques– i preludi de l´ofrena als caiguts per la pàtria, que «como valientes lucharon, como héroes murieron», protagonitzada per un grup d´una desena d´abanderats amb precisió gairebé suïssa («banderines, pie derecho, aaar!!!») i amb la cadència lenta que marcava el compàs d´un altre himne, el d´Oració, interpretat per un corneta en solitari. Van cantar, també, la cançó de capçalera d´Infanteria, Ardor Guerrero («Si al caer en lucha fiera / ven flotar victoriosa la Bandera /ante esa visión postrera /orgullosos morirán»).

Minuts després d´escoltar, dempeus, l´himne d´Espanya, que els soldats van saludar amb els sabres i els fusells HK-45 de fabricació alemanya enlaire, els germans Alejandro i Estela Sánchez, de 23 i 19 anys d´edat i veïns de Figueres, explicaven haver viscut la jura amb «il·lusió». «Ens agraden les terres d´Espanya», apuntava Estela en un moment en què el desafiament independentista sacseja els fonaments de l´Estat, convençuda que «juntes poden fer moltes coses». Alejandro, per la seva banda, es declarava «content» d´haver segellat el seu «compromís amb la pàtria».



D´Al-Aaiun a Sant Ferran

Josep Termes, reservista de 64 anys que va ser membre de les Brigades Paracaigudistes de l´Exèrcit de l´Aire i que el 1973 va entrar en combat a Al-Aaiun, al Marroc, «poc abans de la Marxa Verda [promoguda pel rei Hassan II la tardor-hivern de 1975 i que va desembocar en la pèrdua del Sàhara Occidental]», també marxava de Sant Ferran «satisfet» de la seva segona jura de bandera. I la Xesca, filla de la Bisbal d´Empordà emigrada a Barcelona, no amagava la seva afinitat «amb tot allò que tingui a veure amb els militars». De fet, anava vestida amb jaqueta i pantalons verd caqui i duia una samarreta amb l´emblema de l´Exèrcit espanyol. «Què em semblaria una Catalunya independent? Si el referèndum es fes ben fet, legal i pactat, no hi veuria cap problema». Tal qual.