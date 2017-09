Les obres al pont metàl·lic de Colera faran circular els trens per via única a partir de demà

Les obres per reformar el pont metàl·lic de Colera, a la comarca de l'Alt Empordà, obligaran els trens a circular per via única a partir del dilluns. Això suposarà que es modifiquin els horaris de les línies R11 i RG1, que són les que arriben fins a Portbou i Cervera de la Marenda. Segons la planificació que ha fet el gestor públic d'infraestructures Adif, aquesta fase de les obres durarà fins a finals d'octubre. Aquests treballs de millora de la infraestructura tenen un cost proper als dos milions d'euros i han de permetre millorar tota l'estructura metàl·lica, que mesura prop de 190 metres de longitud.



A sobre de les vies

L'última setmana de setembre, i concretament a partir d'aquest dilluns, els operaris ja començaran a treballar damunt la plataforma de les vies i, per això, n'hi haurà una de les dues que es tallarà a la circulació. Un cop s'enllesteixin els treballs de plataforma, l'obra del pont de Colera entrarà en la recta final amb el reforç dels estreps i la substitució d'altres elements de recolzament.

Des del mes d'abril, els operaris han estat millorant l'estructura metàl·lica de dos dels pilars del pont metàl·lic de Colera, però ara ja han d'entrar a treballar sobre plataforma; és a dir, allà on hi ha les vies.

En aquesta fase de les obres, que començarà demà, Adif reforçarà, renovarà i substituirà diferents elements de l'estructura del pont, que mesura 186,8 metres de longitud. Això obligarà a tallar una de les dues vies i suposarà que els combois hagin de circular per l'altra. Segons va informar l'administrador ferroviari, per aquest motiu hi haurà modificacions d'horaris que afectaran a les línies R11 i RG1. En teoria, segons consta a la seva planificació, aquesta situació s'allargarà fins a finals del mes d'octubre.

Una vegada que s'hagin s'enllestit aquests treballs, la reforma del pont de Colera entrarà en la seva fase final. Aleshores, es reforçaran els estreps i se substituiran els aparells de recolzament i l'adequació de la superestructura de la via.



Més rapidesa

Els treballs al pont del tren de Colera tenen un cost proper als dos milions d'euros i, segons va informar Adif, un cop acabi l'obra, els trens arribaran més aviat al seu destí. I és que quan la millora s'hagi completat, «s'eliminarà la limitació temporal de velocitat existent en aquest punt, amb el corresponent beneficis per a les circulacions de viatgers i mercaderies», tal com recollia un comunicat de l'administrador estatal.