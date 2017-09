Puigcerdà reprèn la renovació del centre urbà iniciada fa deu anys

Els operaris i les seves màquines ja han entrat a la plaça de Barcelona de Puigcerdà per iniciar una nova reforma urbanística al centre de la vila que ha de permetre enllestir la renovació iniciada ara fa deu anys amb la creació de l'actual illa de vianants.

Les obres han de convertir la plaça, que avui és una rotonda envellida, en la nova porta a l'eix històric i comercial de la vila i, alhora, el principal distribuïdor del trànsit al centre de la vila. L'actuació ha començat amb la retirada dels elements de mobiliari urbà, com ara la parada d'autobús, per poder aixecar tot l'asfalt actual els pròxims dies.

L'Ajuntament treballa amb la intenció d'executar l'obra en dues fases. La primera es portarà a terme fins a la campanya turística de Nadal i consistirà en la renovació del ferm per poder reobrir el trànsit al més aviat possible. Ja a la primavera, el projecte es completarà amb la col·locació de l'arbrat nou, la resta de la zona verda i la instal·lació de la font ornamental que decorarà el centre de la nova plaça. L'actuació preveu la renovació de l'enllumenat per homogeneïtzar la xarxa de tota la zona així com el soterrament del cablatge i la renovació de les canonades soterrades.

El projecte també inclou la renovació del paviment de les voreres i la seva ampliació, l'eliminació de les barreres arquitectòniques, l'optimització del trànsit i la creació de sis noves places d'aparcament de rotació en l'espai comprès entre la plaça i la rambla Josep Maria Martí. El projecte té un pressupost previst d'uns 340.000 euros, que el consistori pagarà amb una subvenció del Pla de Foment del Turisme de la Generalitat. La voluntat de l'equip de govern municipal és renovar la plaça per convertir-la en l'entrada al centre comercial i el nucli antic de la vila, que amb la renovació de les places de Santa Maria i els Herois i del passeig Deu d'Abril de fa deu anys ha quedat desfasada.



Protagonisme als edificis nobles

La plaça, però, no perdrà la seva funció actual de distribuïdor del trànsit entre el nucli antic i la zona de l'estany, de manera que el nou disseny combinarà el pas dels vehicles amb l'ampliació de les voreres i la dignificació de l'espai per als vianants. Per això, l'Ajuntament espera que amb la reforma també guanyin protagonisme els edificis nobles que donen a la mateixa plaça de Barcelona, com ara el Casino Ceretà, aixecat el 1908 per l'arquitecte Josep Domènech i Estapà, i la Casa Gran, una mostra de l'arquitectura vuitcentista.

D'aquesta manera, el consistori vol prolongar urbanísticament el passeig entre la plaça de l'Ajuntament, que s'ha convertit en un mirador sobre la Cerdanya, les places dels Herois i Santa Maria, on hi ha la nova oficina de Turisme, i el parc Schierbeck, on hi ha l'estany, una de les principals atraccions de la vila. L'actuació ha d'estar enllestida l'estiu que ve.