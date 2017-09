Ripoll demandarà les empreses que van fer el pavelló i la biblioteca

L'Ajuntament de Ripoll demandarà les empreses que van construir el centre de tecnificació esportiva l'Avellaneda i la biblioteca Lambert Mata. El regidor de Servei al Territori, Sostenibilitat i Empresa, Joaquim Colomer (PDeCat), ha explicat que, des de fa temps, l'Ajuntament té problemes a causa de les deficiències estructurals que pateixen les dues construccions.

Colomer ha detallat que, des de fa anys, els dos edificis pateixen mancances i patologies. Segons explica, «quan hi ha plogudes fortes o normals els entra aigua, hi ha esquerdes a les parets i remats que no estan ben posats». A més, el regidor ha remarcat que, al pavelló de l'Avellaneda, quan plou entra aigua per dos llocs de la coberta. Colomer indica que «no entren grans quantitats d'aigua, però el problema és que perjudica el paviment de parquet». Segons ell, l'aigua dels degoters ha obligat a canviar en diverses ocasions el parquet de la pista.

Davant d'aquesta situació, el regidor va assenyalar que fa uns sis mesos la Junta de Govern Local va encarregar un examen pericial de l'estat dels dos equipaments. Actualment ja disposen dels exàmens pericials i a partir d'ara, segons Colomer, faran els aixecaments mitjançant notari i posaran la demanda. El regidor també ha indicat que fa un temps van contactar amb una de les empreses que va fer la construcció del pavelló. Això no obstant, es van trobar que havien de fer unes proves que al final no van poder fer.

Tant el pavelló com la biblioteca són equipaments construïts en el període del govern tripartit i en plena època de construcció d'edificis públics. La biblioteca es va posar en servei el 2009 i el pavelló, el 2011.

Es tracta d'edificis moderns amb una imatge arquitectònica potent que ja van ser criticats pels seus defectes estructurals durant la construcció i els primers anys de la posada en servei pel grup de CiU, llavors a l'oposició, i ara, amb el nom de PDeCAT, al govern. El pavelló, de 3.200 metres quadrats, consta d'un pista amb tres zones de joc de bàsquet, grades per a una capacitat de 300 persones i zona de musculació i spa.

D'altra banda, la biblioteca Lambert Mata, de 1.788 metres quadrats, és un edifci ample i lluminós però ha necessitat arranjaments des de la seva posada en servei, el 2009. Per exemple, el lluernari de l'entrada va quedar malmès per una pedregada, el juny del 2014, que va suposar una inundació de l'equipament. Un altre problema han estat els despreniments a la façana de l'edifici. La renovació de la façana, en el seu moment, va ser valorada en uns 300.000 euros.