Una marea rosa inunda Girona

Els carrers de Girona es van inundar ahir de color rosa amb motiu de la quarta cursa de la Dona. Enguany la participació es va tancar amb 6.500 inscrites d'arreu de la província que van convertir l'esdeveniment en una trobada on mares, filles, germanes, amigues i desconegudes compartien un objectiu comú: celebrar la dona i lluitar contra el càncer. Els organitzadors de la cursa, Esports Parra, l'Ajuntament de Girona i Atletisme Girona, destinen part dels beneficis al Grup IRIS de dones afectades pel càncer de mama, el programa Guapes i Valentes de la Fundació Oncolliga Girona i l'Institut d'Investigació biomèdica de l'Hospital Doctor Josep Trueta de Girona.

La cursa va començar a les 10 del matí, quan l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenes, va donar el tret de sortida des del passeig de la Devesa. Des d'allà, riuades de dones van caminar i córrer cinc quilòmetres. Al llarg del recorregut no era estrany sentir crits d'ànim com «Vinga, vinga!» o «Som-hi, ja ho tenim!».

La festa es va allargar a la Copa de la Devesa, on les participants eren rebudes amb una batucada per animar l'esprint final. L'esdeveniment va comptar amb animació en cada quilòmetre de cursa, i per acabar d'animar la jornada hi havia diverses activitats. Per exemple, les corredores tenien l'opció de fer-se un massatge gràcies a la col·laboració de l'Escola Universitària de Salut i Esport (EUSES), o fer un cafè solidari amb la Fundació Ser.Gi, que treballa per la inclusió social. La cursa també premiava la participant més jove i més gran, així com les tres primeres corredores: Marina Guerrero, Gemma Frigola i Alba Batlle.

Solidaritat i emoció

Des d'Esports Parra celebraven així l'èxit de la cursa: «Enguany hem vist 1.000 inscripcions més que l'any passat, estem molt emocionats», explicava una de les organitzadores. Afegeixen que fa quatre anys, quan en un dinar va sorgir la idea de la carrera, no s'haurien imaginat mai que arribaria fins on ha arribat: «Al principi la vam fer pensant a motivar les dones a fer exercici físic», expliquen. La idea va anar evolucionant fins a convertir-se en una de les curses més multitudinàries que se celebren a la ciutat. «Mai hauríem pensat que es convertiria en el que és avui», relaten els organitzadors: «És un ambient especial». Des del Grup IRIS, un dels tres grups als quals es destinen part dels beneficis, es mostraven així de contentes: «És una sensació molt forta veure que tothom és aquí», deia la secretària del grup, Anna-Maria Bosquetó. El Grup IRIS destina els diners per costejar teràpies, tallers de limfoedema, tallers de txikung o materials per fer manualitats que venen en fires o festivals.

Part dels diners recollits també es destinen a la Fundació Oncolliga Girona, concretament al programa «Guapes i Valentes». Una de les treballadores del centre descrivia així les sensacions del matí: «Estem molt contentes de veure com les dones s'impliquen». Assegurava que aquests diners les ajuden a poder seguir endavant i assistir a totes aquelles persones que els ho demanen. «Hem vist que la dona, si està implicada, s'apunta a un bombardeig», va afegir.

Familiars, amigues i desconegudes aplaudien les guanyadores: dones de totes les edats anaven desfilant per la línia de meta. Ja ho diu el lema d'enguany: «Juntes, podem».