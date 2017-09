La patronal del turisme proposa la creació d'una ciutat turística "de gran luxe" a les comarques de Girona

El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines ha assegurat avui que "manquen projectes de gran envergadura" i ha posat una idea sobre la taula: la creació d'una ciutat turística "de gran luxe". Ho ha dit en l'acte de celebració del Dia Internacional del Turisme celebrat a Masarac.

Segons Escudero, el model de 'ciutat de vacances' s'està estenent a "la competència internacional" i arrela en països com la Xina, el Japó, Dubai o Qatar. "Els falta la gent i es gasten milions de diners en promoció, i en canvi nosaltres tenim la gent però ens falta el creixement del nostre model", ha assegurat. Entre els beneficis que hi haurà per la seva construcció, segons Escudero, hi ha el de "concentrar" els visitants en un sol lloc ja que es treuen les "grans masses" de les ciutats.

"Grans cadenes hoteleres no aposten pel nostre territori, quan si que ho fan per Barcelona o Tarragona i ens hem de preguntar per què", ha exposat Escudero. La Federació ja ha deixat clar que no parlen del model "d'algunes poblacions turístiques" que ha "destrossat" el paisatge i demana "ordenar" els planejaments turístics a llarg termini per crear el que ha batejat com un "model multiexperiència".

Per tirar endavant iniciatives ambicioses com la que planteja Escudero, en el seu discurs ha apel·lat als municipis a qui ha demanat que apostin decididament pel turisme. "Ens falta el recolzament i facilitats de les administracions, sobretot les municipals, que sembla que tinguin temor a projectes de gran envergadura", s'ha queixat.



Critica que l'intrusisme al sector fomenta la turismofòbia

El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, ha aprofitat el discurs de la celebració del Dia Internacional del Turisme per aportar el posicionament de la federació respecte al tema dels pisos turístics il·legals. Aquesta organització que aglutina 1.550 empreses d'onze associacions diferents ha assenyalat aquests pisos sense llicència com allò que "provoca" la turismofòbia, en un acte que commemorava les quatre dècades de la seva creació com a paraigües de les diferents associacions del sector a la demarcació.

"Es desconeix el nombre de visitants arribats a les destinacions perquè no fan cap tipus de registre de persones arribades", ha admès Escudero. Això fa que la població flotant "es multipliqui per quatre o cinc" en algunes ciutats i generi molèsties. Escudero ha estat molt contundent amb la necessitat d'actuar amb el lloguer turístic il·legal ja que "si no es regula, podem morir d'èxit".

Per aquesta raó, la Federació demana "contundència per fer complir la llei" amb les activitats que estan fora del reglament. I aquí, Escudero també hi ha incorporat els problemes amb el top manta. A més, el president ha ofert les mateixes associacions per "ajudar" a acabar amb aquestes pràctiques "si falten recursos per fer les inspeccions pertinents".

En aquest tema, el conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila ha assenyalat que cal ser "implacable" amb els pisos turístics il·legals. "És important que això ens ho agafem seriosament amb aquells que aprofiten les oportunitats tecnològiques per esquivar la legislació o la regulació", ha afirmat en el seu parlament.

Escudero ha traslladat a Vila una demanda de l'Associació de Turisme Rural que vol prohibir donar d'alta habitatges d'ús turístic en sòl rústic. El sector entén que és "una competència deslleial" al turisme rural ja que "té moltes facilitats i no ha de complir els mateixos requisits que una casa rural", segons ha explicat Escudero.

La Federació també li ha demanat al conseller que es donin les dades turístiques "excloent les de la ciutat de Barcelona", perquè segons Escudero, "no descriu la nostra realitat i el nostre model". Per això, creuen que cal separar-ho per les quatre demarcacions ja que s'hi viuen "realitats molt diferents".