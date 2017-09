Els adolescents són els més vulnerables a patir la por de no poder-se comunicar amb el mòbil

Els adolescents, sobretot les noies de 14 a 16 anys, són el sector més vulnerable de patir nomofòbia, que és la por a no poder-se comunicar a través del telèfon mòbil o altres aparells tecnològics. Investigadors de la Universitat Internacional de la Rioja (UNIR) i de la Universitat de Deusto han publicat el primer treball instrumental en llengua castellana sobre nomofòbia, amb certs indicadors de fiabilitat i validesa per avaluar el problema.

Ahir, la UNIR va detallar que a la societat hi ha una por creixent a què el mal ús de la tecnologia faci que aquesta controli cada aspecte de la vida de les persones. En un context de navegació permanent i missatgeria instantània, van considerar que una nova psicopatologia ha cobrat «molta força», en referència a la nomofòbia.

Els comportaments més freqüents que presenten els afectats són l'obsessió per tenir el telèfon sempre carregat i l'ansietat davant el pensament de no poder-lo utilitzar per qualsevol motiu, com la manca de cobertura, de manera que eviten situacions en què puguin viure aquesta circumstància, cosa que dificulta el desenvolupament d'una vida normal.

El director del grup de recerca Cyberbullyng-OUT de la UNIR i primer autor del treball, Joaquín Manuel González-Cabrera, va considerar que les estadístiques mostren que els adolescents i els joves són el sector més vulnerable davant d'aquesta situació.

Per analitzar el patró d'ús problemàtic, els investigadors han adaptat i validat un qüestionari per avaluar quatre dimensions i vint ítems, a través dels quals han establert els perfils d'usuari ocasional, usuari en risc i usuari amb problemes. «Gairebé el 25% de la mostra podria considerar-se usuaris de risc i creiem que això pot tenir conseqüències a mitjà-llarg termini», va dir González-Cabrera