Apareixen passos de vianants pintats en forma d'estelada

Diversos municipis de Girona s'han despertat amb passos de vianants pintats en forma d'estelada.



Aquesta acció de la qual encara no se'n sap l'origen s'ha començat a fer viral i sota l'etiqueta #pasdestelada hi ha ciutadans que s'han animat a donar suport al referèndum pintant una estrella i allargant les barres per fer la forma de l'estelada.



Al Ripollès, aquest matí s'han pogut veure aquests nous passos de vianants en municipis com Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.