Control als grups de WhatsApp

L'empresa gironina Additio App, amb seu al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, ha creat una aplicació de telefonia mòbil que s'ha proposat simplicar la comunicació entre pares i mares, alumnat i professorat. «Si WhatsApp és una aplicació pensada per a qualsevol tipus de comunicació, la nostra està pensada per a la comunicació de les escoles», va resumir el director de la companyia, Jordi Corominas.

La privacitat de l'usuari, que no està obligat a compartir el número de telèfon privat, és un dels avantatges d'Edvoice, el nom que s'ha donat a un servei de missatgeria instantània estrenat aquest curs i disponible tant per a dispositius iOS com Android. L'aplicació ofereix la possibilitat de participar en xats, mantenir converses privades o publicar comunicacions en un mur virtual, sense «entrar en el caos dels grups de WhatsApp on tohom pot contestar, fent perdre informació important» –va matisar Corominas.

Necessitat de comunicar-se millor

Aquest és el segon producte d'Additio App pensat per al món educatiu, després d'un quadern de notes i planificació de classes digital adreçat a docents, amb el qual es pot fer un seguiment de les qualificacions i de l'assistència dels estudiants o accedir a documentació, entre d'altres opcions. Els seus responsables van informar que, ara, l'utilitzen universitats de Tailàndia i de Mèxic, centres públics d'Estats Units o ONGs de Guatemala. En aquells orígens –ara fa quatre anys–, el director de l'empresa va recordar que es van unir dues empreses: una de tecnològica i una altra d'especialitzada en la fabricació de llibretes per al professorat.

Corominas va explicar que, des de fa un parell d'anys, han constatat la necessitat dels docents «per comunicar-se millor amb alumnes i pares»; i en referència a aquests últims, «perquè s'impliquessin més amb el dia a dia dels estudiants». Una necessitat que, com va apuntar el responsable de l'empresa, també han comprovat a partir de l'experiència personal.

El resultat és una aplicació que, a banda del xat, inclou una opció de comunicació unidireccional. «Per exemple –va concretar el director d'Additio App–, el professor pot enviar missatges de text, notes, rúbriques, avaluacions... i els alumnes tenen un mur on reben totes les seves comunicacions»; mentre que els pares poden accedir a «notes, faltes d'assistència, cites amb els docents o documents que s'han treballat a classe». A més, Corominas va destacar que el xat es pot configurar de manera que «el professor limiti l'horari en què rep missatges» i que «ningú ha de compartir el seu número de telèfon».