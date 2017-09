La Fira de Sant Lluc d´Olot amplia els dies de celebració per atraure més visitants

La diada de Sant Lluc, el dimecres dia 18 d'octubre, serà la de la tradicional fira ramadera i del mercat extraordinari de la roba al sector del Firalet i de la plaça Balmes.

El regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda, ahir, va assenyalar que han incorporat el cap de setmana a la fira per tal d'atraure visitants. Segons ell, molta gent pot aprofitar el pont del 12 d'octubre per visitar Olot i la Garrotxa.

Així doncs, els actes de la fira de Sant Lluc es convertiran en un valor afegit per als turistes que cada any visiten la Garrotxa per veure els canvis que fa la tardor en el paisatge.

Per tal d'omplir el calendari de la Fira, l'organització ha augmentat els actes amb novetats. Per primera vegada, la fira incorporarà una Fira de col·leccionisme de figures de Playmobil.

L'exposició de ninots de Playmobil serà a la plaça del Mig els dies 14 i 15 d'octubres. Les fires dedicades a les conegudes joguines són un element cada vegada més habitual en les fires i festes catalanes i cada vegada incorporen més gent.

En tant que novetat, hi haurà una trobada gegantera i cercavila organitzada pels Almogàvers Garrotxins per tal de commemorar el vintè aniversari d'una penya dedicada a promoure el Futbol Club Barcelona.

Pel que fa a la resta de programació es manté la 8a Fira del Vehicle d'ocasió al Firalet, la Fira del Disc, a les voltes de la plaça Clarà; la plaça Major acollirà la Fira de les Entitats, la qual comptarà amb una vintena d'agrupacions socials.

Com a activitats familiars destaquen el concert de Damàris Gelabert (dissabte, 14) i el grup Parranda (diumenge,15).